Giá vàng hôm nay 7/7: Vàng trong nước giảm còn 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (7/7), Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 147,5 triệu đồng/lượng; giá bán 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h41’ sáng 7/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 147,5 - 150,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 6/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thương hiệu niêm yết tăng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 147,4 - 150,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 6/7. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 146,5 - 150 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới đi lên

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 6/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.144,1 USD/oz, tăng 3 USD/oz so với thời điểm mở phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/7: 1 USD = 26.462 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 132,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 18,4 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 148 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 151 triệu đồng/lượng đi giảm nhẹ so với phiên sáng 6/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 6/7, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 146,5-150triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 6/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 146,5-150 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 6/7 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm nhẹ 56 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.141,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/7: 1 USD= 26.462 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 132 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng giao ngay tăng mạnh vào cuối ngày thứ Sáu trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​hôm thứ Năm tiếp tục gây áp lực lên đồng USD. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.174,10 USD/ounce, tăng 1,27%, trong khi giá bạc giao ngay đang giao dịch ở mức gần 62,270 USD, tăng 2,36% trong phiên.

Biên độ giao dịch của vàng là từ 4.120,50 USD đến 4.196,10 USD, giữ kim loại này dưới vùng kháng cự 4.200 USD nhưng trên mức đột phá sau báo cáo việc làm. Biên độ giao dịch của bạc là từ 60,80 USD đến 63,02 USD, với việc kim loại này tiếp tục vượt trội sau khi lấy lại mức 60 USD.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp hôm thứ Năm, vị thế giao dịch vẫn hỗ trợ cho kim loại, nhưng không hoàn toàn theo hướng giảm giá. Đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi dữ liệu được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm duy trì ở mức khoảng 4,5% thay vì giảm mạnh. Thông điệp đối với vàng là hỗn hợp nhưng mang tính tích cực: báo cáo đã làm giảm sự cấp bách về việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa trong ngắn hạn, nhưng các nhà giao dịch vẫn dự đoán khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm nay, giữ cho kênh lãi suất vẫn còn phù hợp ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động giảm bớt.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá trở lại trên vùng kháng cự 4.200USD đến 4.350USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.500 USD và sau đó là 5.000 USD. Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.091USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.000 USD và sau đó là 3.950 USD.