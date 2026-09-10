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Giá vàng hôm nay 10/9: Giá vàng SJC ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 08:39, 10/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay 10/9, giá vàng SJC giao dịch ổn định ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4,434.60 USD/oz.

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, lúc 8h15 sáng 10/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,6– 146,6 triệu đồng/lượng, ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,1 – 146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Cùng lúc, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 148  triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch sáng 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,434.60 USD/oz, tăng gần 30 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 139,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,78 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 9/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6  triệu đồng/lượng, giá bán là 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều  mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 –148 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

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Giá vàng trong nước tăng so với phiên liền trước

Lý do giá vàng thế giới giảm

Trong khi đó, cuối ngày 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,404,4 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với phiên giao dịch buổi sáng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/8: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối phiên chiều 9/9.

Ông Daniel Pavilonis - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX - cho rằng, giá vàng đang bị giới hạn trong một biên độ nhất định khi khả năng lãi suất tăng cao hơn tiếp tục gây sức ép lên đà tăng của kim loại quý.

Đà tăng của giá dầu đang trở thành một trong những yếu tố khiến thị trường vàng chịu sức ép. Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Trong khi đó, Tehran cảnh báo Mỹ về khả năng xảy ra một “cuộc chiến kinh tế”.

PV/VOV.VN
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