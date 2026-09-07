Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/9, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,47 - 14,82 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 170.000 đồng/chỉ ở chiều mua vào và giảm 120.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,79 - 5,93 triệu đồng/set, giảm 70.000 đồng/set ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/set ở chiều bán ra so với phiên ngày 4/9.

Cùng thời điểm, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144 triệu đồng/lượng; giá bán 147 triệu đồng/lượng, cùng giảm 600.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h54’ sáng 7/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144 -147 triệu đồng/lượng, cùng giảm 600.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 6/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay một số ít thương hiệu có thay đổi. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,2 – 149,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 20/8. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 145,8 – 149,8 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm trước phiên giao dịch ngày 7/9 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.411,8 USD/oz, giảm 20 USD/oz so với giá đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/9: 1 USD = 26.250 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 7,5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC và DOJI giữ nguyên giá

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 6/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn trong nước không thay đổi so với phiên liền trước.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước ổn định

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, chiều 6/9, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI được niêm yết ở mức 146 - 150 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC có giá 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới đi ngang

Cuối giờ chiều 6/9 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng thế giới được niêm yết ở mức 4.431,07 USD/oz, không thay đổi so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/9, với 1 USD tương đương 26.255 đồng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,16 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 7,44 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra trong nước cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục biến động mạnh trong tuần tới sau cú giảm đáng kể trong phiên cuối tuần, khi thị trường chịu tác động từ những tín hiệu tích cực của kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Số liệu cho thấy trong tháng 8, Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn dự báo của giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Thông tin này khiến kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9 gia tăng, qua đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên.

Diễn biến trên gây sức ép lên giá vàng, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập từ lãi suất và thường kém hấp dẫn hơn khi đồng USD cùng lợi suất trái phiếu tăng.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo dao động trong vùng 4.320-4.670 USD/ounce. Mốc 4.280 USD/ounce được xem là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu đánh mất vùng này, giá vàng có thể lùi về 4.200 USD/ounce.