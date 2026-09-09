Giá vàng hôm nay 9/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay, sáng 9/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142,9 triệu đồng/lượng, giá bán là 145,9 triệu đồng/lượng, giảm 700 ngàn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,4– 145,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,7 – 144,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch sáng 9/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,374.0 USD/oz, giảm 22 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 137,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 9/9.

Vàng Ancarat ở mức 14,67 triệu đồng/chỉ

Giá vàng hôm nay, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,32 - 14,67 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng 30.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,73 - 5,87 triệu đồng/set, tăng 10.000 đồng/set ở chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày 8/9.

Giá vàng SJC tăng nhẹ

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 8/9 ở mức 143,6 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 146,6 triệu đồng/lượng. So với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng

Đầu ngày 8/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.396,53 USD/oz, giảm 38,62 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 8/9: 1 USD = 26.150 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,51 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,09 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 8/9/2026.

Giá vàng đang chịu áp lực bán mạnh

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán mạnh. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tốt hơn dự báo đã làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng đi lên, gây sức ép lên giá vàng.

Tâm điểm thị trường tuần này là các dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng quyết định lãi suất của hai Ngân hàng Trung ương. ECB sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 10/9. Thị trường hiện dự báo ngân hàng trung ương này tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong bối cảnh lạm phát chịu sức ép từ giá năng lượng.

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán mạnh. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Tại Mỹ, thị trường chờ các số liệu PPI và CPI tháng 8, trong đó báo cáo CPI công bố ngày 11/9 được đặc biệt chú ý, trước cuộc họp chính sách của Fed ngày 15-16/9. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chưa có xu hướng rõ ràng, trong lúc thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy 2 tuần tới.

Báo cáo việc làm tích cực làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng quyết định vẫn chưa chắc chắn. Các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trước cuộc họp Fed, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ và thị trường vàng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall chia rẽ về triển vọng giá vàng. Khảo sát 16 chuyên gia của Kitco News cho thấy, 38% dự báo giá vàng tăng, 31% dự báo giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang.