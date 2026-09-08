Giá vàng hôm nay 8/9: Giá vàng SJC bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 8/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143 – 146 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng(mua - bán).

Trong khi đó, sáng 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.435,15 USD/oz.Tăng 53,35 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại vietcombank sáng 8/9: 1 USD = 26.210 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,05 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,45 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 8/9/2026.

Giá vàng trong nước giảm tiếp 500.000 đồng/lượng

Trong phiên giao dịch trước đó, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 143,5 triệu đồng/lượng; giá bán 146,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 7/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đồng loạt giảm

Kết thúc phiên giao dịch 7/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 144,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, cùng giảm 600.000 đồng/lượng giá mua và bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mất mốc 4.400 USD/oz khi mở phiên giao dịch 7/9 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.381,8 USD/oz, giảm 30 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/9: 1 USD = 26.210 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 138,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 8,2 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 7/9.

Giá vàng đang chịu áp lực bán mạnh

Giá vàng thế giới bước vào tuần giao dịch mới sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán mạnh. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tốt hơn dự báo đã làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng đi lên, gây sức ép lên giá vàng.

Tâm điểm thị trường tuần này là các dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng quyết định lãi suất của hai Ngân hàng Trung ương. ECB sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 10/9. Thị trường hiện dự báo ngân hàng trung ương này tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong bối cảnh lạm phát chịu sức ép từ giá năng lượng.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng đi lên gây sức ép lên giá vàng - Ảnh: Kitco News

Tại Mỹ, thị trường chờ các số liệu PPI và CPI tháng 8, trong đó báo cáo CPI công bố ngày 11/9 được đặc biệt chú ý, trước cuộc họp chính sách của Fed ngày 15-16/9. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng, vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chưa có xu hướng rõ ràng, trong lúc thị trường chờ quyết định lãi suất của Fed trong chưa đầy 2 tuần tới.

Báo cáo việc làm tích cực làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng quyết định vẫn chưa chắc chắn. Các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trước cuộc họp Fed, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ và thị trường vàng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall chia rẽ về triển vọng giá vàng. Khảo sát 16 chuyên gia của Kitco News cho thấy, 38% dự báo giá vàng tăng, 31% dự báo giảm và 31% cho rằng thị trường đi ngang.