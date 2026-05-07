Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng SJC tăng lên mức 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 7/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 164,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/5. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với phiên liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 6/5. Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ tại SJC hiện niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Đầu giờ sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.720,6 USD/oz tăng 4,3 USD/oz so với cuối giờ chiều 6/5. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,94 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,56 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Cuối phiên giao dịch ngày 7/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 163 triệu đồng/lượng, giá bán ra 166 triệu đồng/lượng tăng so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cuối ngày 6/5 niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 163-166 triệu đồng/lượng tăng so với đầu phiên sáng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng (mua vào) và 166 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 163-166 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua-bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 6/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.716,3 USD/oz tăng 86,6 USD/oz so với phiên sáng. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/5:1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 16,2 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco News, giá vàng ổn định khi giá dầu giảm. Giá vàng giao ngay tăng và giá bạc giao ngay cũng tăng vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ bởi tâm lý mua vào sau đợt bán tháo mạnh hôm thứ Hai khi giá dầu giảm và thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức kỷ lục mới.

Song về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đang nỗ lực ổn định sau đợt giảm mạnh hôm thứ Hai. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đưa giá vàng vượt vùng kháng cự từ 4.568,89 USD đến 4.629,39 USD, qua đó mở ra khả năng tăng lên vùng 4.670 USD - 4.720 USD.

Ở chiều ngược lại, phe bán hướng tới mục tiêu ngắn hạn là kéo giá xuống dưới 4.503,72 USD. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể tiếp tục giảm về 4.485 USD và sâu hơn là 4.450 USD. Hiện tại, các mức kháng cự gần nhất lần lượt là 4.568,89 USD và 4.629,39 USD, trong khi các vùng hỗ trợ nằm tại 4.503,72 USD và 4.485 USD.