Giá vàng hôm nay 9/5: Giá vàng trong nước vẫn “đứng im”, vàng thế giới giảm

Giá vàng hôm nay (9/5), Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 164,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 167,5 triệu đồng/lượng, duy trì và ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên cả ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng gía ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, sáng ngày 9/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,715.6 USD/oz, giảm 8,6 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 9/5: 1 USD = 26.367 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước duy trì 167,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 8/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 164,5 triệu đồng/lượng; giá bán 167,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC đang có giá mua 164,5 triệu đồng/lượng; giá bán 167,5 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch 8/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng không có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá phiên sáng và cuối phiên 7/5.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và bán ra so với đầu phiên sáng. Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá nhẫn tròn trơn 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 8/5, không đổi so với thời điểm mở cửa.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi mở phiên giao dịch 8/5 tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.723 USD/oz, giảm 8 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/5: 1 USD = 26.367 VND, giá vàng thế giới tương đương 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 17,5 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 8/5.

Giá dầu đang tác động trực tiếp đến thị trường vàng

Giá vàng thế giới dù giảm nhẹ song đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần, nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu giảm mạnh. Ông Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index cho rằng, diễn biến của giá dầu đang tác động trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất và thị trường vàng. Theo ông, khi giá dầu giảm, lợi suất trái phiếu thường hạ nhiệt do thị trường giảm kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất. Điều này giúp cải thiện sức hấp dẫn của các tài sản như vàng và bạc.

Tâm lý thị trường cũng được hỗ trợ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, xung đột với Iran có thể sớm kết thúc. Các nguồn tin cho biết Tehran đang xem xét đề xuất hòa bình từ Mỹ, dù nhiều vấn đề quan trọng như chương trình hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Thị trường chứng khoán quốc tế tăng điểm trong trong khi giá dầu giảm mạnh nhờ kỳ vọng eo biển Hormuz sẽ dần được mở cửa trở lại. Đồng USD hiện dao động quanh mức thấp nhất trong hơn hai tháng, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng của Mỹ công bố cuối tuần này để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Đáng chú ý, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã mua vàng tháng thứ 18 liên tiếp, nâng lượng dự trữ lên khoảng 74,64 triệu ounce vàng nguyên chất vào cuối tháng 3. Đây tiếp tục được xem là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.