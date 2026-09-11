Giá vàng hôm nay 11/9: Giá vàng SJC và DOJI cùng neo ở mức146,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, sáng 11/9, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,2 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 120.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,68 - 5,82 triệu đồng/set, giảm 50.000 đồng/set ở chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày 10/9.

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,6– 146,6 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.329,50 USD/oz, giảm so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/9: 1 USD = 26.120 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng chịu sức ép khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng

Lạm phát tại Mỹ mạnh hơn dự kiến, cùng với giá dầu tăng, đang làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, gây sức ép lên giá vàng.

“Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng lên, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng gia tăng”, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Giá sản xuất tại Mỹ tăng trong tháng 8, phù hợp với dự báo, trong bối cảnh chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16/9.

Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng gây áp lực lên giá vàng.

Thị trường vàng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu lạm phát và PPI của Mỹ, bởi những dữ liệu này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó khiến giá vàng thế giới biến động.

Giá vàng trong nước ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 10/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch sáng 10/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,6– 146,6 triệu đồng/lượng, ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 10/9, giá vàng SJC bán ra 146,6 triệu đồng/lượng

Chiều 10/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán),giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 148 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới giảm

Trong phiên giao dịch chiều 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.393,60 USD/oz, giảm so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.