English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 11/9: Giá vàng SJC và DOJI cùng neo ở mức146,6 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 08:58, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 11/9, giá vàng SJC giao dịch ổn định ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra).

Giá vàng trong nước ổn định

Giá vàng hôm nay, sáng 11/9, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,2 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 120.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,68 - 5,82 triệu đồng/set, giảm 50.000 đồng/set ở chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày 10/9.

gia vang hom nay 11 9 gia vang sjc va doji cung neo o muc146,6 trieu dong luong hinh anh 1

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,6– 146,6 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 11/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 148  triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.329,50 USD/oz, giảm so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 11/9: 1 USD = 26.120 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng chịu sức ép khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng

Lạm phát tại Mỹ mạnh hơn dự kiến, cùng với giá dầu tăng, đang làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, gây sức ép lên giá vàng.

“Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) phần nào cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ đã tăng lên, trong đó một phần nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng gia tăng”, ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, nhận định.

Giá sản xuất tại Mỹ tăng trong tháng 8, phù hợp với dự báo, trong bối cảnh chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước khi dữ liệu được công bố. Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16/9.

Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng gây áp lực lên giá vàng.

Thị trường vàng trong ngắn hạn sẽ tiếp tục theo dõi các số liệu lạm phát và PPI của Mỹ, bởi những dữ liệu này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó khiến giá vàng thế giới biến động.

Giá vàng trong nước ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 10/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch sáng 10/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 143,6– 146,6 triệu đồng/lượng, ổn định cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 11 9 gia vang sjc va doji cung neo o muc146,6 trieu dong luong hinh anh 2
Chiều 10/9, giá vàng SJC bán ra 146,6 triệu đồng/lượng

Chiều 10/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán),giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 144 – 148  triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới giảm

Trong phiên giao dịch chiều 10/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.393,60 USD/oz,  giảm so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 138,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn 8,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 10/9: Giá vàng SJC ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 10/9: Giá vàng SJC ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 10/9, giá vàng SJC giao dịch ổn định ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4,434.60 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 10/9: Giá vàng SJC ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/9: Giá vàng SJC ổn định quanh mức 146,6 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 10/9, giá vàng SJC giao dịch ổn định ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4,434.60 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 9/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm
Giá vàng hôm nay 9/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 9/9, vàng SJC niêm yết ở mức 142,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm ở cả chiều mua và bán so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng thế giới giảm về mức 4,374.0 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 9/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay 9/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 9/9, vàng SJC niêm yết ở mức 142,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm ở cả chiều mua và bán so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng thế giới giảm về mức 4,374.0 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 8/9: Giá vàng SJC bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 8/9: Giá vàng SJC bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 8/9, giá vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 8/9: Giá vàng SJC bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/9: Giá vàng SJC bán ra mức 146,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 8/9, giá vàng SJC niêm yết giá mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 146,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 7/9, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 144 - 147 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 20 USD/oz còn 4.411,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 7/9: Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 7/9, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 144 - 147 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 20 USD/oz còn 4.411,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 6/9: Giá vàng nhẫn DOJI tăng 500.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 6/9: Giá vàng nhẫn DOJI tăng 500.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, vàng miếng SJC và DOJI giữ nguyên giá, niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), trong khi giá vàng nhẫn DOJI tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9: Giá vàng nhẫn DOJI tăng 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9: Giá vàng nhẫn DOJI tăng 500.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, vàng miếng SJC và DOJI giữ nguyên giá, niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), trong khi giá vàng nhẫn DOJI tăng 500.000 đồng/lượng

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá