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Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

Thứ Bảy, 07:15, 12/09/2026
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VOV.VN - Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần tới.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/9, Chỉ số giá tiêu dùng, CPI, tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi chỉ tăng 0,1% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 3,4%, tương đương mức tăng của tháng trước và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Nếu loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI cơ bản tăng 0,3% trong tháng 8, cao hơn mức dự báo 0,2% và là mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4. So với cùng kỳ năm trước, CPI cơ bản tăng 2,4%, thấp hơn mức 2,5% của tháng 7 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Giá xăng tăng 3,9% sau hai tháng giảm liên tiếp, đóng góp hơn một phần ba mức tăng của CPI trong tháng. Các loại nhiên liệu động cơ khác, trong đó có dầu diesel, tăng mạnh 9,6%. Giá dầu trở lại trên 100 USD/thùng, trong khi giá dầu diesel lên mức cao kỷ lục, làm dấy lên lo ngại áp lực giá cả có thể tiếp tục lan rộng trong những tháng tới.

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Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất.(Ảnh minh họa: KT)  

Trong khi đó, giá thực phẩm chỉ tăng 0,1% tháng thứ hai liên tiếp. Giá hàng tạp hóa hầu như không đổi, với giá trái cây và rau quả giảm 0,4%. Tuy nhiên, giá trứng tăng 2,9%, trong khi giá đồ uống không cồn, sữa và các sản phẩm liên quan cũng tăng.

Các nhà kinh tế cảnh báo chi phí nhiên liệu và vận tải cao có thể tiếp tục đẩy giá hàng hóa tại siêu thị tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, thuế quan đối với hàng nhập khẩu, gần đây nhất là các biện pháp liên quan tới Canada, cũng có thể làm gia tăng áp lực giá cả.

Dữ liệu lạm phát mới được công bố sau báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI), trước đó một ngày. Hai báo cáo này là cơ sở quan trọng để các nhà kinh tế dự báo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân, PCE, thước đo lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi.

Sau khi số liệu CPI được công bố, thị trường tài chính tăng mạnh kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Lãi suất chuẩn của Fed hiện ở mức 3,50% đến 3,75%. Một số nhà phân tích cho rằng dữ liệu lạm phát mới khiến Fed có ít dư địa hơn để giữ nguyên chính sách, nhất là trong bối cảnh giá năng lượng tăng trở lại và lạm phát cơ bản vẫn dai dẳng.

Tuy nhiên, quyết định của Fed cũng chịu sức ép chính trị lớn. Tổng thống Đô-nan Trăm (Donald Trump) thời gian qua nhiều lần kêu gọi Fed hạ lãi suất, trong khi các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ nhấn mạnh cần có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%./.

Quang Trung/VOV-Washington
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