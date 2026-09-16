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Giá vàng hôm nay 16/9: Vàng SJC ổn định, vàng thế giới giảm nhẹ

Thứ Tư, 05:00, 16/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 16/9, vàng SJC ổn định ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm xuống còn 4.270,82 USD/oz.

Vàng trong nước duy trì ổn định

Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước chốt phiên giao dịch chiều 15/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 145,3 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Chiều 15/9, vàng SJC ổn định mức bán ra 145,3 triệu đồng/lượng

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,3  - 145,3  triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 15/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 15/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Giá vàng thế giới giảm

Chiều 15/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm, giao dịch đang ở mức 4.270,82 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều ngày 15/9: 1 USD =  26.180 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 134,71 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,59 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng nửa cuối năm 2026 nhận được dự báo khá tích cực từ nhiều ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới. Các dự báo mới nhất đưa ra kịch bản giá vàng cuối năm 2026 có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng, với mức mục tiêu dao động từ khoảng 4.900 USD/ounce đến trên 6.000 USD/ounce tùy theo từng tổ chức.

Trong số các dự báo đáng chú ý, Goldman Sachs Research đưa ra kịch bản giá vàng đạt khoảng 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Theo ngân hàng này, động lực chính của xu hướng tăng đến từ hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, nhu cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và dòng tiền quay trở lại các quỹ đầu tư vàng.

Goldman Sachs cho rằng vai trò của vàng trong danh mục tài sản toàn cầu đang thay đổi khi nhiều quốc gia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào một số loại tài sản truyền thống. Bên cạnh đó, những bất ổn về kinh tế, địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ bớt thắt chặt cũng được xem là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.

 

Lê Thanh/VOV.VN
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