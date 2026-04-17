Giá vàng hôm nay 17/4: Vàng SJC giao dịch ở mức 167 – 170,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 17/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 167 triệu đồng/lượng; giá bán là 170,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.



Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 167– 170,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, sáng 17/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 166,5 – 170 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168,7 – 170 triệu đồng/lượng.



Đầu giờ sáng 17/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.776,4 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/4: 1 USD = 26.375 VND, giá vàng thế giới tương đương 151,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,8 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Cuối ngày 16/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 167,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 171,2 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,7 – 171,2 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 16/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 167,2 – 170,7 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 167,7 – 171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.815,39 USD/oz, giảm 11,83 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 16/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,91 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,29 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 16/4/2026.