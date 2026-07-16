Giá vàng hôm nay 16/7: Vàng trong nước giảm, vàng thế giới tăng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 16/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,2 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 300 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 143,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 16/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.039,2 USD/oz, tăng 7 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/7: 1 USD = 26.450 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng 15/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào cuối phiên ngày 15/7 ở mức 145,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 148,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 15/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 144,5 – 148 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 143,5 – 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.032,22 USD/oz, giảm 8,46 USD/oz so với chốt phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 15/7: 1 USD = 26.450 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,49 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,01 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 15/7/2026.