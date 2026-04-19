Giá vàng hôm nay 19/4: Giá vàng trong nước ổn định ở mức 172 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 19/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 172 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 18/4. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và thế giới ổn định

Sáng 19/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 19/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.834 USD/oz, tăng 3,2 USD/oz so với cuối giờ chiều 18/4.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC ở cùng thời điểm.

Trong khi đó, cuối ngày 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,831.2 USD/oz, giữ nguyên so với phiên giao dịch buổi sáng.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối giờ chiều ngày 18/4.