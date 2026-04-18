Giá vàng hôm nay 18/4: Giá vàng trong nước và thế giới lại tăng

Giá vàng hôm nay ngày 18/8, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 172 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng cả ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Trong khi đó, sáng ngày 18/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4,831.2 USD/oz, tăng 41,6 USD/oz so với phiên giao dịch gần nhất.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối giờ chiều ngày 17/4.

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều tối 17/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 167 triệu đồng/lượng; giá bán là 170,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 167,5– 171 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 17/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 167 – 170,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 167,5 – 170,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, cuối giờ chiều tối 17/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.790,8 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.