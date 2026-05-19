Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch chiều 18/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 161,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 163,8 triệu đồng/lượng. Tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/5. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/5. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, chiều ngày 18/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 18/5.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa mua vào – bán ra đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco tăng

Chiều 18/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.539,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.