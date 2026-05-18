Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

Thứ Hai, 11:26, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng 190 triệu/lượng giảm còn 162,5 triệu/lượng, “bốc hơi” hơn 27 triệu đồng

Sáng 18/5, giá vàng trong nước giao dịch quanh mức 159,5 - 162,5 triệu đồng/lượng, giảm sâu so với vùng đỉnh 190 triệu đồng/lượng trước đó.

Nếu lấy mốc 162,5 triệu đồng/lượng so với đỉnh gần 190 triệu đồng, mỗi lượng vàng đã giảm khoảng 27,5 triệu đồng. Với mức giảm này, chỉ cần nắm giữ vài lượng vàng, khoản lỗ đã lên tới hàng trăm triệu đồng, đặc biệt với những nhà đầu tư mua số lượng lớn.

Chỉ cần nắm giữ vài lượng vàng, khoản lỗ đã lên tới hàng trăm triệu đồng

Chị Nguyễn Thu H. ở Hà Đông cho biết, đã mua vào 30 cây vàng khi giá ở vùng khoảng 185 triệu đồng/lượng. Sau khi giá điều chỉnh mạnh, khoản đầu tư này khiến chị lỗ tới hàng trăm triệu đồng. “Tôi không nghĩ giá lại giảm nhanh như vậy, gần như chưa kịp trở tay”, chị Hà nói.

Tương tự, anh Trần Minh Q. ở Tây Hồ cũng chia sẻ về việc bị lỗ nặng khi mua vàng ở vùng giá cao. Với khối lượng giao dịch lớn, mức giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng khiến tổng giá trị tài sản của anh “bốc hơi” một khoản đáng kể chỉ trong thời gian ngắn.

Không ít người mua vàng trong giai đoạn giá tăng liên tục, với suy nghĩ giá sẽ còn đi lên. Một nhà đầu tư tên Nguyễn Văn H. chia sẻ: “Đợt đó định trả tiền ngân hàng, nhưng nghĩ giá vàng còn lên nên tôi quyết định mua vàng giá 190 triệu đồng/lượng để lướt sóng trong vài tháng kiếm thêm. Ai ngờ mua xong giá lại quay đầu giảm”.

Không chỉ riêng anh H., nhiều người khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Trên các diễn đàn vàng, nhiều người công khai mức lỗ của mình sau khi giá vàng giảm mạnh. Một trường hợp cho biết đã xuống tiền 1,3 tỷ đồng khi giá vàng ở mức 175 triệu đồng/lượng, với kỳ vọng kiếm thêm trước khi thanh toán khoản vay ngân hàng.

“Tôi mua vào 1,3 tỷ lúc giá vàng 175 giờ bay hơn 200 triệu mà tiền lãi ngân hàng vẫn phải đóng 10 triệu/tháng. Giờ ôm không được, bán không xong, không biết làm thế nào”, người này chia sẻ.

13/13 chuyên gia nghiêng về giảm, phố Wall quay lưng với vàng

Theo Kitco News, phố Wall dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm khi lợi suất trái phiếu và đồng USD mạnh lên. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế trên phố Wall, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm tích cực hơn dù giá vàng giảm mạnh.

Cụ thể, trong số 13 nhà phân tích tham gia khảo sát, có tới 10 người (77%) dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Chỉ 2 người (15%) cho rằng giá sẽ tăng và 1 người (8%) nhận định thị trường đi ngang. Kết quả này phản ánh xu hướng nghiêng rõ về kịch bản giảm trong ngắn hạn.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cho hay, áp lực chính đến từ lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên. Theo ông, giá vàng đã giảm mạnh cuối tuần và nếu thủng mốc 4.500 USD/ounce, có thể rơi tiếp về 4.350 USD.

Cùng quan điểm thận trọng, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, các yếu tố ngắn hạn như chính sách tiền tệ thắt chặt và giá dầu tăng đang gây sức ép lên vàng. Tuy vậy, ông cho rằng giá sẽ còn biến động mạnh chứ không đứng yên.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến vẫn kỳ vọng khả năng phục hồi. Rich Checkan, CEO Asset Strategies International đánh giá, thị trường đang dần ổn định và vàng có thể hưởng lợi từ đó. Darin Newsom, chuyên gia tại Barchart.com, nhận định lực bán có thể đã giảm bớt và giá có cơ hội hồi phục ngắn hạn nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương.

Còn Daniel Pavilonis, môi giới cấp cao tại RJO Futures cho rằng, đợt giảm vừa qua chủ yếu do lợi suất trái phiếu tăng và yếu tố địa chính trị không có đột phá. Ông đánh giá thị trường hiện khó giao dịch hơn trước và có thể tạm chững lại. Theo ông, mốc 4.500 USD là ngưỡng quan trọng, nếu mất mức này, giá vàng có thể giảm sâu hơn.

Trái với Phố Wall, khảo sát trực tuyến của Kitco News với 29 nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế. Có 59% dự báo giá vàng sẽ tăng, 14% cho rằng giảm và 28% nhận định đi ngang.

Sự trái ngược này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn nhạy cảm, giới chuyên môn thận trọng trước áp lực ngắn hạn, trong khi nhà đầu tư cá nhân vẫn kỳ vọng vào khả năng phục hồi của vàng.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: nhà đầu tư lỗ nặng phố wall quay lưng vàng giá vàng giảm mạnh 18/5 đỉnh vàng 190 triệu giảm sâu lỗ hàng trăm triệu vì vàng
Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 17/5: Vàng SJC giao dịch ở mức 163,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/5: Giá vàng SJC niêm yết mức 161 – 164 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 15/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 164 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 14/5: Vàng trong nước ổn định quanh mức 165,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng giảm, cửa hàng vắng khách, chuyên gia dự đoán vàng sẽ đạt 5.000 USD/oz

