Giá vàng hôm nay 19/5: Vàng trong nước có giá 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng

Mở phiên giao dịch sáng 19/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 161,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 163,8 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 18/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 19/5 niêm yết ở mức 161,3- 163,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 19/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng đi ngang so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 160,8 -163,8 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (19/5) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng tăng 15,7 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.554,9 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/5: 1 USD = 26.38,9 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 19 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch chiều 18/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 161,3 triệu đồng/lượng; giá bán là 163,8 triệu đồng/lượng. Tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/5. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 18/5. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 18/5, vàng SJC tăng 1,3 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, chiều ngày 18/5, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 18/5.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giữa mua vào – bán ra đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco tăng

Chiều 18/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.539,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/5: 1 USD = 26.387 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,5 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.