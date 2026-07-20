Giá vàng hôm nay 19/7: Vàng SJC neo ở mức 147,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 19/7, giá vàng trong nước ổn định so với chốt phiên liền trước. Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn trên thị trường phiên chiều 19/7 cũng không đổi. Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,3 - 147,3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ở mức 4.016,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/7: 1 USD = 26.490 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.