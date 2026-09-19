Giá vàng hôm nay 19/9: Vàng SJC bán ra 147,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ổn định ở mức 147,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 19/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng; giá bán 147,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 19/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày 18/9. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng 19/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với chốt phiên trước đó, chênh lệch giá mua - bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco phiên giao dịch sáng 19/9 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm nhẹ, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.378,45 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/9: 1 USD = 26.210 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 138,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 9,34 triệu đồng/lượng thời điểm sáng 19/9.