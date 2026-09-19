Giá vàng hôm nay 19/9: Vàng SJC tiếp tục tăng lên 147 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 18/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng; giá bán 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 18/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 18/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán đang là 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch 18/9 (theo giờ Việt Nam). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.379,2 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/9: 1 USD = 26.200 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 138,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 9,4 triệu đồng/lượng vào sáng ngày 18/9.

Vàng thế giới biến động trong bối cảnh lãi suất thay đổi

Vàng chịu sức ép khi lãi suất và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, bởi đây là tài sản không tạo ra lợi tức. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất đã được thị trường dự báo ở mức cao trước cuộc họp. Vì vậy, sau quyết định ngày 16/9, nhà đầu tư chuyển trọng tâm sang quỹ đạo chính sách tiếp theo. Dự báo mới của Fed cho thấy 16 trong số 18 quan chức tham gia dự báo nhận định lãi suất có thể được tăng thêm một lần trong thời gian còn lại của năm.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, vàng vẫn nhận được lực đỡ từ nhu cầu của ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư và nhu cầu phòng vệ trước các rủi ro tài khóa, địa chính trị.

Các tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục đưa ra những dự báo khác nhau về giá vàng. Goldman Sachs giữ mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, trong khi J.P. Morgan dự báo khoảng 4.500 USD/ounce trong quý IV. HSBC và UBS lần lượt duy trì mục tiêu cuối năm ở 4.750 USD và 4.800 USD/ounce.

Diễn biến này cho thấy giá vàng đang chịu tác động đan xen giữa sức ép từ lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD với các lực đỡ dài hạn từ nhu cầu dự trữ và đầu tư. Sau quyết định của Fed, quỹ đạo chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ tiếp tục là yếu tố được thị trường vàng theo dõi sát.