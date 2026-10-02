Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng SJC có giá 140,5-143,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng giảm

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 2/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,5 triệu đồng/lượng giảm so với phiên chiều 1/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 2/10 niêm yết ở mức 140,5- 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 2/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 139,8 -143,8 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (2/10) theo giờ Việt Nam tại thị trường quốc tế giá vàng giảm 33,1 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.150 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/10: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 12,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 1/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 141,3 triệu đồng/lượng; giá bán 144,3 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 1/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao dịch ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)

Kết thúc phiên giao dịch 1/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 200.000 đồng/lượng và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng giá mua và tăng 1,6 triệu đồng/lượng giá mua so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng khi mở phiên giao dịch 1/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.183,1 USD/oz, tăng 29 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/10: 1 USD = 26.180 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 131,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 12,4 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 1/10.

Triển vọng của vàng trong trung và dài hạn vẫn rất tích cực

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và lợi suất trái phiếu phục hồi. Dù chỉ số lạm phát PCE lõi tháng 8 của Mỹ tăng 3,0% (thấp hơn dự kiến) làm giảm xác suất Fed nâng lãi suất trong tháng 10 xuống 39%, khả năng thắt chặt vào tháng 12 vẫn ở mức 90%.

Bên cạnh mặt bằng lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời, đàm phán Mỹ - Iran rơi vào bế tắc kéo giá dầu đi lên cũng dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, gia tăng áp lực ngắn hạn lên kim loại quý.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn rất tích cực. Theo ông Nitesh Shah, Giám đốc Nghiên cứu tại WisdomTree, việc tăng lãi suất không thể xử lý các cú sốc nguồn cung do địa chính trị hay thời tiết, trong khi gánh nặng nợ công gia tăng sẽ củng cố vai trò tài sản tiền tệ thay thế của vàng.

WisdomTree dự báo giá vàng sẽ giữ vững trên mốc 4.000 USD/oz trong năm nay và có thể tiệm cận 5.000 USD/oz trong 12 tháng tới khi đồng USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, hoặc tối thiểu sẽ dao động đi ngang nếu các lực cản hiện tại tiếp tục kéo dài.