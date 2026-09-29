Giá vàng lao dốc, người mua vùng đỉnh lỗ bao nhiêu?

Giá vàng giảm mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng

Sáng 29/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Vàng nhẫn cũng giảm về khoảng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng.

Đây là phiên giảm mạnh nối tiếp xu hướng đi xuống của vàng trong nước những ngày gần đây. Trước đó, ngày 28/9, giá vàng miếng SJC đã giảm về 140,4-143,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 5 triệu đồng/lượng so với đầu tháng.

Giá vàng 4.000-4.100 USD có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 29/9 dao động quanh 4.120-4.130 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.

So với mức đỉnh khoảng 191,3 triệu đồng/lượng được thiết lập hồi đầu năm, giá vàng trong nước hiện thấp hơn gần 49-52 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm và cách tính theo giá mua vào hay bán ra.

Điều này đồng nghĩa người mua vàng đúng vùng đỉnh không chỉ chịu mức giảm giá rất lớn mà còn phải tính đến khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán khi muốn hiện thực hóa khoản lỗ.

Vàng miếng SJC hiện quanh 139-142 triệu đồng/lượng, thấp hơn gần 50 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh

Chị L.M ở Đống Đa cho biết, chị đã mua khoảng 5 chỉ vàng với giá 176 triệu đồng/lượng cách đây mấy tháng. Đến nay, khoản lỗ đã lên đến 13 triệu đồng. “Tôi mua có 5 chỉ mà lỗ 13 triệu, đau hơn cắt, những người mua nhiều chắc khoản lỗ không nhỏ”, chị L.M chia sẻ.

Tương tự anh T.V. H ở Thanh Xuân cho biết, anh mua 4 cây vàng vào thời điểm vía thần tài, hiện khoản lỗ của anh đã lên tới khoảng 200 triệu đồng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán trong nước hiện vẫn ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng. Vì vậy, người mua vàng ở vùng giá cao phải tính cả khoản chênh lệch này nếu bán ra, như vậy mức lỗ sẽ còn tăng lên nữa.

Giá vàng 4.000-4.100 USD có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ

Theo Kitco, giá vàng giảm mạnh hôm nay, lần lượt phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ. Thực tế, vàng đã chịu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, đóng cửa thấp hơn 172 đô la so với giá đóng cửa hôm thứ sáu, tương đương mức giảm 3,98%. Đáng chú ý, quá trình giảm vị thế mua diễn ra trước cú bán tháo gần 4% ngày 28/9. Điều này cho thấy một bộ phận dòng tiền đầu cơ đã chủ động giảm mức độ nắm giữ vàng trước khi giá giảm mạnh.

Tuy nhiên, việc các quỹ giảm vị thế mua không đồng nghĩa giá vàng chắc chắn tiếp tục giảm. Khi một phần vị thế đầu cơ đã được đóng, áp lực bán cưỡng bức trong trường hợp thị trường tiếp tục đi xuống cũng có thể giảm theo.

Theo các chuyên gia, vùng 4.000 USD/ounce đang là mốc quan trọng đối với diễn biến tiếp theo của vàng.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho rằng các yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với vàng vẫn còn, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị cao. BMI hiện giữ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức 4.400 USD/ounce và đánh giá vùng 3.800 USD/ounce có thể là vùng hỗ trợ mạnh.

Trong khi đó, chuyên gia của UOB nhận định thị trường đã hình thành vùng đáy tạm thời quanh 4.000 USD/ounce. UOB dự báo vàng có thể đạt 4.500 USD/ounce trong quý IV/2026, sau đó lên 4.800 USD trong quý I/2027 và 5.100 USD trong quý II/2027.

Còn ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI cho rằng, nếu vàng không giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh. Giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn do lợi suất trái phiếu Mỹ chưa sớm giảm, dù vẫn duy trì triển vọng tích cực dài hạn nếu giá giữ được trên 4.000 USD/ounce. Ông Thế đánh giá vùng 4.000-4.100 USD có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý.

Với thị trường trong nước, diễn biến còn phụ thuộc vào khoảng cách giữa giá vàng SJC và giá thế giới quy đổi. Ông Thế cũng lưu ý người mua cần thận trọng khi giá vàng biến động mạnh. Theo ông Thế, giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng lớn từ nguồn cung và chênh lệch với thị trường quốc tế. Trong bối cảnh giá đang giảm nhanh, người dân không nên vay tiền hoặc dồn toàn bộ nguồn vốn để mua vàng.

Việc giá có thể phục hồi về các vùng dự báo cao hơn trong trung và dài hạn không vẫn là ẩn số. Với nhà đầu tư đang nắm giữ vàng mua ở vùng giá cao, cần tập trung vào quản trị rủi ro, tránh đưa ra quyết định mua-bán chỉ dựa trên kỳ vọng giá sẽ nhanh chóng quay lại đỉnh cũ.