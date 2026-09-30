English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng

Thứ Tư, 09:49, 30/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 30/9, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng lên mức 4.177,1 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 30/9, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,9 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,56 - 5,7 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

1784881748291_2053648386647331643_8233401955382149113_35fab4e7e2fa97deb7d36e5e4610ce99.jpg

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 140,5 – 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tăng 1 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 30/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.177,1 USD/oz, tăng 37 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/9: 1 USD = 26.160 VND, giá vàng thế giới tương đương 131,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 29/9. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 30 9 vang trong nuoc va the gioi tiep tuc tang hinh anh 1
Vàng SJC tăng lên mức 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng

Chiều 29/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139 – 142 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào – bán ra so với sáng cùng ngày. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Vàng thế giới tăng lên mức 4.140 USD/oz

Cuối giờ chiều 29/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm, giao dịch quanh mức 4.140 USD/oz, tăng 10,4 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/9: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,53 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,97 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Một trong những yếu tố đang tác động trực tiếp đến giá vàng là kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Thị trường đang gia tăng đặt cược vào khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng, trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn biến mất.

Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng bởi kim loại quý không tạo ra lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên, sức hấp dẫn tương đối của vàng có thể giảm, khiến dòng tiền ngắn hạn rời khỏi thị trường kim loại quý.

Bên cạnh đó, giá dầu tăng cũng đang khiến thị trường quan tâm đến nguy cơ lạm phát quay trở lại. Giá năng lượng cao có thể làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, từ đó khiến các ngân hàng trung ương thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo diễn biến thị trường, nhà đầu tư đang chờ thêm các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để xác định hướng đi tiếp theo của Fed. Các dữ liệu về niềm  tin người tiêu dùng, việc làm, lạm phát và thị trường lao động có thể tác động mạnh đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng thế giới.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 28/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 28/9, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi giá vàng thế giới giảm, giao dịch ở mức 4.213,9 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước ổn định, niêm yết giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC trong nước ổn định, niêm yết giá ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 26/9, giá vàng SJC trong nước không có nhiều biến động, niêm yết giá mua vào ở ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 26/9, giá vàng SJC trong nước không có nhiều biến động, niêm yết giá mua vào ở ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá