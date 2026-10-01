Giá vàng hôm nay 1/10: Vàng SJC giảm còn 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 1/10, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,99 - 14,34 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng 90.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,6 - 5,74 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng; giá bán 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 9h15’ sáng 1/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140,8 -143,8 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng giá mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 30/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có một số ít thương hiệu thay đổi. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 140 - 144 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 30/9. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 30/9 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.152,9 USD/oz, tăng 14 USD/oz so với giá đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/10: 1 USD = 26.150 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 130,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 13,3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước tăng nhẹ

Giá vàng chốt phiên giao dịch cuối ngày 30/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,1 triệu đồng/lượng; giá bán là 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng, tăng 600 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 600 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 140 – 144 triệu đồng/lượng, tăng 200 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Ảnh minh họa

Cuối giờ chiều ngày 1/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.138,3 USD/oz, giảm 39 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/9: 1 USD = 26.160 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,7 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Dự báo giá vàng thế giới cuối năm

Tại cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc mới đây đã xuất hiện tín hiệu về khả năng hai bên cắt giảm thuế quan. Trước đó, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc là một trong những yếu tố hỗ trợ vàng khi làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, căng thẳng Mỹ - Iran và những lo ngại về khả năng gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz tác động đáng kể đến thị trường. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó khiến thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng, chủ yếu xuất phát từ sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và giá dầu. "Giá vàng luôn bị dẫn dắt và chi phối mạnh bởi lãi suất, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Khi lợi suất trái phiếu tăng cùng kỳ vọng lãi suất tăng, vàng chắc chắn chịu áp lực", ông Phương phân tích.

Dù vậy, không nên quá lo ngại về đà giảm hiện tại bởi mức độ biến động của thị trường vàng khá lớn. Việc giá vàng tăng hoặc giảm vài trăm USD trong thời gian ngắn không quá bất thường.

Ông Phương đặc biệt lưu ý trong đánh giá xu hướng sắp tới, cần theo dõi sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Nghiêng về dự báo giá vàng sẽ giữ được trên mốc này, lực mua vẫn duy trì, ông nhìn nhận: "Đà giảm hiện nay có thể được xem như một quá trình tích lũy, tạo nền cho đợt tăng mới". Từ nay tới cuối năm, khả thi giá vàng thế giới có thể trở lại mức 4.700 - 4.800 USD/ounce.