Giá vàng hôm nay 21/4: Giá vàng SJC tăng lên mức 171,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 21/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,5 – 171,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 21/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168 – 171 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.807,5 USD/oz, tăng 17,75 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 21/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,66 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,84 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Cuối ngày 20/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 171,3 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 20/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 167,8 – 170,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.789,75 USD/oz, giảm 18,45 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 20/4: 1 USD = 26.358 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,08 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,22 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 20/4/2026.