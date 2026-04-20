Giá vàng hôm nay 20/4: Giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 20/4 ở mức 167,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 170,8 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,3 – 170,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 20/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 167,8 – 170,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 167,3 – 170,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 20/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.808,20 USD/oz, giảm 25,8 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 20/4: 1 USD = 26.358 VND, giá vàng thế giới tương đương 152,69 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,11 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 20/4/2026.

Giá vàng trong nước và thế giới đi ngang

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,5 triệu đồng/lượng, giá bán là 172 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,5 – 172 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 19/4. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 19/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên cả ở chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 168 – 171,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 19/4.

Cuối giờ chiều 19/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.834 USD/oz, đi ngang so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 19/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 153,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC ở cùng thời điểm.