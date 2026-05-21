Giá vàng hôm nay 21/5: Vàng thế giới tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 159 triệu đồng/lượng; giá bán là 162 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 158 – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 800 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 20/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.481,7 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/5: 1 USD = 26.391 VND, giá vàng thế giới tương đương 142,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.