Giá vàng hôm nay 21/7: Vàng SJC giảm, bán ra 146 triệu đồng/lượng

Vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều ngày 20/7, giá vàng trong nước giảm 1,2 triêu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng ngày 20/7.

Cụ thể, công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 20/7, vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều

Giá vàng nhẫn trên thị trường phiên giao dịch chiều 20/7 cũng có sự điều chỉnh.

Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,5 - 145 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 20/1.

Giá vàng thế giới tăng

Cụ thể, chiều 20/7, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.018,6 USD/oz, quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 20/7: 1 USD = 26.490 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 128,25 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,75 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.