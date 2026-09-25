Giá vàng hôm nay 25/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng SJC giảm

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch chiều 24/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 24/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 24/9, giá vàng nhẫn SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, chiều 24/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 23/9.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tiếp tục giảm, hiên giao dịch ở mức 4.245,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 24/9: 1 USD = 26.180 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 133,90 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, thị trường vàng trong trạng thái giằng co giữa khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách và sự sụt giảm của giá dầu.

Giá vàng giao ngay giảm, giao dịch quanh mức 4.245,2 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 0,2% xuống 4.309,80 USD/ounce.

Áp lực lạm phát gia tăng và nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên có thể thúc đẩy Fed hướng tới việc tăng lãi suất ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại công ty môi giới giao dịch trực tuyến đa tài sản VT Markets, cho rằng các nhà đầu tư hiện nhận định Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sau đợt tăng lãi suất tuần trước, những biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc, cũng như các diễn biến tại Trung Đông liên quan đến rủi ro nguồn cung dầu và năng lượng.

Dữ liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 5 năm vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhu cầu lớn đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý tới.