Giá vàng hôm nay 24/9: Giá vàng SJC bán ra 144,9 triệu đồng/lượng

Vàng SJC giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch ngày 24/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,9 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 144,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày23/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,9 – 144,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đanglà 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sáng 24/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 23/9.

Giá vàng thế giới giảm

Sáng 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm, hiên giao dịch ở mức 4.275,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/9: 1 USD = 26.200 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 134,95 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,95 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Vàng SJC ổn định ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng

Trước đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 142,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 145,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 23/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC ổn định ở mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng

Chiều 23/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 142 – 145 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 142 – 146 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Cuối giờ chiều 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.316,2 USD/oz, giảm 26,9 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng hôm nay 23/9: Giá vàng SJC tăng lên mức 145,5 triệu đồng/lượng VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC đảo chiều tăng 600.000 đồng/lượng lên mức 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng 18,75 USD/oz lên mức 4.343,1 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 23/9: 1 USD = 26.210 VND, giá vàng thế giới tương đương 136,26 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,24 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Sức ép đối với vàng quốc tế hiện đến từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Reuters cho biết, giá vàng giảm trong phiên gần nhất khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, duy trì lãi suất cao lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Các tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn từ quan chức Fed đang trở thành lực cản đối với giá vàng. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đều được dẫn lại với quan điểm rằng chính sách tiền tệ có thể cần tiếp tục được thắt chặt để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh nhu cầu vẫn cao và giá năng lượng tăng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông cũng tiếp tục được giới đầu tư theo dõi. Biến động giá năng lượng có thể tác động đến kỳ vọng lạm phát và từ đó ảnh hưởng tới đường đi của lãi suất. Đây là yếu tố khiến thị trường vàng quốc tế có thể tiếp tục xuất hiện những phiên biến động mạnh.