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Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 146,6 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 08:49, 22/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay 22/9, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.355,9 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 22/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 146,6 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 142,8– 146,8 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 22/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 141,7 – 145,7 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 22/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.355,9 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/9: 1 USD = 26.200 VND, giá vàng thế giới tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC có giá 146,6 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng giảm so với phiên sáng 21/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 21/9, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 142,6-146,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

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Tại thị trường Hà Nội chiều 21/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 142,6-146,6 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 22 9 vang sjc giao dich o muc 146,6 trieu dong luong hinh anh 2

Cuối giờ chiều 21/9 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 29,2 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.350,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/9: 1 USD= 26.200 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Phố Wall hoàn toàn lạc quan về giá vàng

Theo Kitco News, giá vàng đã phục hồi trong một tuần đầy biến động, khi đợt bán tháo ban đầu do giá dầu tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc gần 5% và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất đã nhường chỗ cho sự phục hồi mạnh mẽ sau khi việc tăng lãi suất được thực hiện và áp lực lên giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt.

Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong bối cảnh Phố Wall hoàn toàn lạc quan sau khi việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất không thể kìm hãm đà tăng giá của vàng. Tất cả 16 chuyên gia, chiếm 100% số người tham gia khảo sát, đều dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

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Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 220 phiếu bầu, với đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ thể hiện quan điểm lạc quan. 127 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 58%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 52 người khác, tương đương 24%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 41 nhà đầu tư còn lại, chiếm 19% tổng số, dự kiến ​​giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Ánh Phương/VOV.VN
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