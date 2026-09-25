Giá vàng hôm nay 25/9: Vàng SJC giao dịch ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng

Vàng Ancarat ở mức 14,53 triệu đồng/chỉ

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,18 - 14,53 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 150.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,68 - 5,82 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch ngày 25/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng; giá bán là 144,4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 141,5– 145,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ngày 25/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 25/9 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.289,6 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 25/9: 1 USD = 26.180 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Trước đó, chốt phiên giao dịch chiều 24/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch sáng 24/9. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 24/9, giá vàng nhẫn SJC bán ra 144,4 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, chiều 24/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,2 – 145,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 23/9.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Chiều 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tiếp tục giảm, hiên giao dịch ở mức 4.245,2 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 24/9: 1 USD = 26.180 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 133,90 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, thị trường vàng trong trạng thái giằng co giữa khả năng Cục Dự trữ liên bang (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách và sự sụt giảm của giá dầu.

Giá vàng giao ngay giảm, giao dịch quanh mức 4.245,2 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 0,2% xuống 4.309,80 USD/ounce.

Áp lực lạm phát gia tăng và nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên có thể thúc đẩy Fed hướng tới việc tăng lãi suất ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại công ty môi giới giao dịch trực tuyến đa tài sản VT Markets, cho rằng các nhà đầu tư hiện nhận định Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sau đợt tăng lãi suất tuần trước, những biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc, cũng như các diễn biến tại Trung Đông liên quan đến rủi ro nguồn cung dầu và năng lượng.

Dữ liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 5 năm vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhu cầu lớn đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý tới.