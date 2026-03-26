Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng

Thứ Năm, 09:19, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 26/3 tại SJC đang niêm yết 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, trong khi đó giá vàng thế giới giảm còn 4.531 USD/oz.

Mở phiên giao dịch sáng 26/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 25/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 26/3 niêm yết ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 26/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (26/3) - theo giờ Việt Nam, tại thị trường quốc tế, giá vàng giảm 32 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.531 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/3: 1 USD = 26.35 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 29,7 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 25/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 173,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.565,03 USD/oz, giảm 20,2 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 25/3: 1 USD = 26.359 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn 28,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 25/3/2026.

Giá vàng SJC chênh gần 30 triệu đồng/lượng: Có nên mua hay chờ hạ nhiệt?

VOV.VN - Giá vàng trong nước đang neo ở mức cao, tạo ra mức chênh gần 30 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn, liệu có nên mua vàng vào lúc này hay không? Việc ra quyết định càng khó khi thị trường vàng quốc tế biến động mạnh trong bối cảnh địa chính trị đang ở giai đoạn đầy rủi ro.

Giá vàng hôm nay 25/3: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 3 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 25/3: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 3 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 25/3, giá vàng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 171,7 –  174,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 25/3: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/3: Giá vàng SJC tiếp tục tăng 3 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 25/3, giá vàng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 171,7 –  174,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Liệu vàng có dần mất đi vai trò "trú ẩn an toàn"?
Liệu vàng có dần mất đi vai trò "trú ẩn an toàn"?

VOV.VN - Mặc dù trong lịch sử vàng đã thể hiện mức độ ổn định cao và thường là một trong những nhóm tài sản phục hồi sớm sau các giai đoạn căng thẳng của thị trường, nhưng vàng không hoàn toàn tránh khỏi các biến động trong ngắn hạn.

Liệu vàng có dần mất đi vai trò "trú ẩn an toàn"?

Liệu vàng có dần mất đi vai trò "trú ẩn an toàn"?

VOV.VN - Mặc dù trong lịch sử vàng đã thể hiện mức độ ổn định cao và thường là một trong những nhóm tài sản phục hồi sớm sau các giai đoạn căng thẳng của thị trường, nhưng vàng không hoàn toàn tránh khỏi các biến động trong ngắn hạn.

Giá vàng chiều 24/3 tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều 24/3 tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chiều 24/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với phiên sáng cùng ngày, trong lúc giá vàng thế giới tăng tiếp 69 USD/oz lên mức 4.423 USD/oz.

Giá vàng chiều 24/3 tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều 24/3 tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chiều 24/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với phiên sáng cùng ngày, trong lúc giá vàng thế giới tăng tiếp 69 USD/oz lên mức 4.423 USD/oz.

