Giá vàng hôm nay 26/3: Vàng SJC ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng

Mở phiên giao dịch sáng 26/3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 173,5 triệu đồng/lượng giữ nguyên cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chiều 25/3. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 26/3 niêm yết ở mức 170,5- 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 26/3, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (26/3) - theo giờ Việt Nam, tại thị trường quốc tế, giá vàng giảm 32 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.531 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/3: 1 USD = 26.35 VND, giá vàng thế giới tương đương 143,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 29,7 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 25/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 170,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 173,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/3, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 170,3 – 173,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 170,5 – 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.565,03 USD/oz, giảm 20,2 USD/oz so với phiên liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 25/3: 1 USD = 26.359 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn 28,53 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 25/3/2026.