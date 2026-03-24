  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá vàng chiều 24/3 tăng vượt mốc 170 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 17:25, 24/03/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chiều 24/3, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với phiên sáng cùng ngày, trong lúc giá vàng thế giới tăng tiếp 69 USD/oz lên mức 4.423 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, chiều 24/3, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 167,2 triệu đồng/lượng; giá bán 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI thời điểm 15h34’ cũng niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,3 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang chieu 24 3 tang vuot moc 170 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng trong nước tăng trong chiều 24/3

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội chiều 24/3 cũng thay đổi so với cuối phiên trước. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 167,2 - 170,2 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2,3 triệu đồng/lượng giá bán so với thời điểm mở phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 170 triệu đồng/lượng, tăng 2,3 triệu đồng/lượng giá mua vào, bán ra so với đầu phiên sáng cùng ngày.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng tại thị trường Mỹ. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.423 USD/oz, tăng 69 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 24/3: 1 USD = 26.364 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra chiều nay 29,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chiều nay 23/3: Vàng giảm không phanh, thủng đáy 165 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chiều 23/3 ghi nhận sự sụt giảm giá vàng trong nước và thế giới. Giá vàng SJC giao dịch ở mức 160,8 – 163,8 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 5,2 triệu đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.222,5 USD/oz.

Giá vàng SJC chênh kỷ lục gần 30 triệu/lượng, nhà đầu tư “trắng tay” vì lỗ nặng

VOV.VN - Giá vàng trong nước hôm nay duy trì mức cao hơn giá thế giới gần 30 triệu đồng/lượng, đẩy nhiều nhà đầu tư cá nhân vào trạng thái lỗ nặng chỉ trong thời gian ngắn. Khoảng chênh gần 30 triệu đồng/lượng là mức kỷ lục hầu như chưa từng thấy từ trước tới nay.

Giá vàng hôm nay 23/3: Giá vàng SJC giảm 2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/3, giá vàng SJC giao dịch ở mức 166 – 169 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.404,5 USD/oz

