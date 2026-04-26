Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng

Giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 25/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 166,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 168,8 triệu đồng/lượng tăng tăng 800 nghìn đồng so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cuối ngày 25/4 niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 2,5 triệu đồng/lượng. Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 165,8-168,82 triệu đồng/lượng tăng so với đầu phiên sáng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 168,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 165,8-168,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua-bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 25/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.708,8 USD/oz đi ngang so với phiên sáng.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/4:1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,1 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ 4 liên tiếp khi giá vàng về mức hỗ trợ dưới 5.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, khối lượng giao dịch đã giảm trong những tuần gần đây khi giá dao động trong phạm vi rộng từ 4.600 đến 4.900 USD/ounce. Bất chấp căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và lo ngại kinh tế gia tăng, dường như không có cảm giác cấp bách nào thúc đẩy việc giá vàng tăng trong ngắn hạn.

Mối lo ngại về lạm phát tái diễn đã đẩy kỳ vọng lãi suất lên cao hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng khiến việc mua vàng vào trở nên khó hơn. Cảm giác chán nản này phản ánh thực tế hoạt động của thị trường vàng. Mặc dù giá cả tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong hệ thống tài chính đang ngày càng chịu nhiều áp lực. Tuy giá vàng đã giảm so với mức cao kỷ lục hồi tháng Giêng, song giá vẫn ở mức cao lịch sử.

Sự biến động ngắn hạn này đã phá vỡ mối tương quan của vàng với các tài sản khác, cho thấy sức hấp dẫn của vàng đã suy yếu nhưng vàng vẫn đóng vai trò là tài sản ổn định trong dài hạn.