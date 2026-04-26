中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng

Chủ Nhật, 05:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 26/4 tại SJC niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) tăng 800 nghìn đồng so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới có giá 4.708,8USD/oz.

Giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 25/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 166,3 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 168,8 triệu đồng/lượng tăng tăng 800 nghìn đồng so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cuối ngày 25/4 niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 2,5 triệu đồng/lượng. Tương tự giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng tăng so với buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 165,8-168,82 triệu đồng/lượng tăng so với đầu phiên sáng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 166,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 168,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 165,8-168,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hai chiều mua-bán của vàng nhẫn là 3 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 25/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.708,8 USD/oz đi ngang so với phiên sáng.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/4:1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,1 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng đang trải qua tuần giảm giá thứ 4 liên tiếp khi giá vàng về mức hỗ trợ dưới 5.000 USD/ounce.

Theo Kitco News, khối lượng giao dịch đã giảm trong những tuần gần đây khi giá dao động trong phạm vi rộng từ 4.600 đến 4.900 USD/ounce. Bất chấp căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và lo ngại kinh tế gia tăng, dường như không có cảm giác cấp bách nào thúc đẩy việc giá vàng tăng trong ngắn hạn.

Mối lo ngại về lạm phát tái diễn đã đẩy kỳ vọng lãi suất lên cao hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng khiến việc mua vàng vào trở nên khó hơn. Cảm giác chán nản này phản ánh thực tế hoạt động của thị trường vàng. Mặc dù giá cả tương đối ổn định, vàng vẫn tiếp tục đóng vai trò là điểm tựa trong hệ thống tài chính đang ngày càng chịu nhiều áp lực. Tuy giá vàng đã giảm so với mức cao kỷ lục hồi tháng Giêng, song giá vẫn ở mức cao lịch sử.

Sự biến động ngắn hạn này đã phá vỡ mối tương quan của vàng với các tài sản khác, cho thấy sức hấp dẫn của vàng đã suy yếu nhưng vàng vẫn đóng vai trò là tài sản ổn định trong dài hạn.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay cập nhật giá vàng giá vàng ngày 26/4 giá vàng trong nước thị trường vàng giá vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước đi ngang ở mức 169,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước đi ngang ở mức 169,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 24/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 166,7 – 169,2 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới tăng 13 USD/oz lên 4.698,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước đi ngang ở mức 169,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước đi ngang ở mức 169,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 24/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 166,7 – 169,2 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới tăng 13 USD/oz lên 4.698,3 USD/oz.

Giá vàng hạ nhiệt, nhà đầu tư quay lưng: Tiền đổ mạnh vào tiết kiệm
Giá vàng hạ nhiệt, nhà đầu tư quay lưng: Tiền đổ mạnh vào tiết kiệm

VOV.VN - Từng là tâm điểm của những cuộc đua xếp hàng xuyên đêm, thị trường vàng đang chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt khi sức mua suy giảm mạnh. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường và lợi nhuận không còn hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến kênh tiết kiệm an toàn hơn.

Giá vàng hạ nhiệt, nhà đầu tư quay lưng: Tiền đổ mạnh vào tiết kiệm

Giá vàng hạ nhiệt, nhà đầu tư quay lưng: Tiền đổ mạnh vào tiết kiệm

VOV.VN - Từng là tâm điểm của những cuộc đua xếp hàng xuyên đêm, thị trường vàng đang chứng kiến sự đảo chiều rõ rệt khi sức mua suy giảm mạnh. Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường và lợi nhuận không còn hấp dẫn, dòng tiền có xu hướng rời khỏi vàng để tìm đến kênh tiết kiệm an toàn hơn.

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 22/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 167,2 – 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 29 USD/oz còn 4.754 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 22/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 167,2 – 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 29 USD/oz còn 4.754 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá