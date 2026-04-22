  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

Thứ Tư, 09:11, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 22/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 167,2 – 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới giảm 29 USD/oz còn 4.754 USD/oz.

Giá vàng hôm nay mở phiên sáng 22/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 167,2 triệu đồng/lượng; giá bán 169,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3,5 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h39’ sáng 22/4, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 21/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giảm giá mua – bán. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 169,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 21/4. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 21/4 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.754 USD/oz, giảm 29 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/4: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm về mức 170,6 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,1 – 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 21/4. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 21/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 167,9 – 170,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 167,6 – 170,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cuối giờ chiều 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.783,2 USD/oz, giảm 24,3 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 21/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 151,89 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,71 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 20/4: Giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 20/4: Giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 167,3 – 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 20/4: Giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 20/4: Giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở đầu phiên ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), giá vàng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước, niêm yết ở mức 167,3 – 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 19/4: Giá vàng trong nước ổn định ở mức 172 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 19/4: Giá vàng trong nước ổn định ở mức 172 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 19/4, giá vàng SJC ổn định ở mức 168,5  - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.834 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 19/4: Giá vàng trong nước ổn định ở mức 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19/4: Giá vàng trong nước ổn định ở mức 172 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 19/4, giá vàng SJC ổn định ở mức 168,5  - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên mức 4.834 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 18/4: Giá vàng trong nước và thế giới lại tăng
Giá vàng hôm nay 18/4: Giá vàng trong nước và thế giới lại tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 18/4, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 168,5 – 172 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay 18/4: Giá vàng trong nước và thế giới lại tăng

Giá vàng hôm nay 18/4: Giá vàng trong nước và thế giới lại tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 18/4, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 168,5 – 172 triệu đồng mua vào và bán ra. So với phiên liền trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

