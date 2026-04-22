Giá vàng hôm nay 22/4: Vàng trong nước giảm 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay mở phiên sáng 22/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 167,2 triệu đồng/lượng; giá bán 169,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3,5 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h39’ sáng 22/4, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 21/4. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng giảm giá mua – bán. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 169,5 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 21/4. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,6 - 170,6 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 21/4 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.754 USD/oz, giảm 29 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 22/4: 1 USD = 26.355 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm về mức 170,6 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 168,1 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 168,1 – 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 21/4. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3,5 triệu đồng/lượng.

Chiều 21/4, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 167,9 – 170,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 167,6 – 170,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cuối giờ chiều 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.783,2 USD/oz, giảm 24,3 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 21/4: 1 USD = 26.357 VND, giá vàng thế giới tương đương 151,89 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,71 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.