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Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

Chủ Nhật, 05:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay (26/7), giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, sáng 26/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI được niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng 26/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 26/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.053,07 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 26/7: 1 USD = 26.510 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,05 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 26/7/2026.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng tăng nhẹ so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 26 7 vang sjc giao dich quanh moc 137,5-141,5 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

Chiều 25/7, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 137,5-141,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 4 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 25/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 138,5 -142,5 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu cũng có giá 138,9 -142,7 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 25/7 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới đi ngang so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.051,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 26/7: 1 USD= 26.510 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Phố Wall thận trọng sau khi giá vàng không có động lực tăng

Theo Kitco News, Giá vàng đã phục hồi trong một tuần đầy biến động khác, khi hoạt động mua vào giá thấp và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm đã giúp kim loại quý này phục hồi từ mức giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch, ngay cả khi dữ liệu việc làm mạnh mẽ hơn của Mỹ, đồng đô la mạnh mẽ và rủi ro lạm phát dai dẳng đã hạn chế đà tăng sau đó.

gia vang hom nay 26 7 vang sjc giao dich quanh moc 137,5-141,5 trieu dong luong hinh anh 2

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall có quan điểm bi quan hoặc chưa quyết định về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý người tiêu dùng bình thường vẫn được cải thiện sau khi kim loại quý này một lần nữa giữ vững mức hỗ trợ 4.000 đô la.

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với tâm lý Phố Wall khá bi quan và không chắc chắn sau diễn biến không ổn định của giá vàng. Bốn chuyên gia, tương đương 22%, dự đoán  giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi bảy người khác, chiếm 39% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm, và bảy người khác cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục đi ngang trong tuần tới.  

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 249 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ lạc quan hơn sau khi mức hỗ trợ 4.000 đô la của vàng một lần nữa được giữ vững. 147 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 59%, dự đoán  giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 48 người khác, tương đương 19%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 54 nhà đầu tư còn lại, chiếm 22% tổng số, kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới.

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Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 25/7, SJC niêm yết ở mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.051,7USD/oz.

Ánh Phương/VOV.VN
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