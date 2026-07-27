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Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:10, 27/07/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng SJC trong nước tăng, giá mua vào ở ở mức 139 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ngay ở mức 4.106,5 USD/oz.

Giá vàng trong nước tăng 1,5 triệu đồng

Phiên giao dịch sáng 27/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 26/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội cũng tăng so với phiên giao dịch gần trước.

Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch ngày 26/7. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,7 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Sáng 27/7, giá vàng thế giới tăng

Sáng 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco tăng so với phiên giao dịch trước đó, hiện ở mức 4.106,5USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank  ngày 27/7: 1 USD = 26.520 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí,  giá vàng thế giới tương đương 131,21 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,79 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 27/7.

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Chốt phiên giao dịch 26/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 26/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 26/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.053,07 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 26/7: 1 USD = 26.510 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,05 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày ngày 26/7/2026.

PV/VOV.VN
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