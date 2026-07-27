Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC giao dịch ở mức 141,5 triệu đồng/lượng

Chốt phiên giao dịch 26/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 26/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 26/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.053,07 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 26/7: 1 USD = 26.510 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,05 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày ngày 26/7/2026.