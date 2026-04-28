Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC giảm về mức 168,5 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 09:24, 28/04/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 166 – 168,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm 29,6 USD/oz về mức 4.678,4 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/4, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 166 triệu đồng/lượng (mua vào) và 168,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng cũng được giao dịch quanh 166 - 168,5 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán hiện ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 165,5 - 168 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giao dịch ở mức 165,5 - 168,5 triệu đồng/lượng.Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đầu giờ sáng 28/4 (giờ Việt Nam) hiện ở mức 4.678,4 USD/ounce, giảm 29,6 USD/oz so với cuối giờ chiều 27/4.

Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (1 USD = 26.366 VND), giá vàng thế giới tương đương khoảng 148,61 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 19,89 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch chiều 27/4, thị trường vàng trong nước duy trì trạng thái ổn định. SJC niêm yết giá vàng ở mức 166,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 168,8 triệu đồng/lượng (bán ra), chênh lệch mua - bán giữ ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng cũng được giao dịch quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng, với biên độ chênh lệch tương tự 2,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI giao dịch ở mức 165,8 - 168,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đầu giờ chiều 27/4 (giờ Việt Nam) đứng ở mức 4.708 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (1 USD = 26.368 VND), giá vàng thế giới tương đương khoảng 149,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 19,3 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC trong nước.

PV/VOV.VN
Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng thế giới 4.708,8USD/oz, SJC tăng 800 nghìn đồng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 26/4 tại SJC niêm yết ở mức 166,3-168,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) tăng 800 nghìn đồng so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới có giá 4.708,8USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/4: Giá vàng trong nước đi ngang so với phiên trước
VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 25/4, SJC niêm yết ở mức 165,5 -168 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.708,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng trong nước đi ngang ở mức 169,2 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 24/4, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 166,7 – 169,2 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới tăng 13 USD/oz lên 4.698,3 USD/oz.

