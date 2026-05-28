English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc

Thứ Năm, 09:18, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC giảm mạnh 1,7 triệu đồng/lượng về mức 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm tiếp 28,6 USD/oz về mức 4.410 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 156 triệu đồng/lượng; giá bán 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giá bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội đảo chiều giảm so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 155,8 – 158,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều 27/5.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều 27/5.

Đầu giờ sáng 28/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.410 USD/oz, giảm 28,6 USD/oz so với cuối giờ chiều 27/5.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/5: 1 USD = 26.393 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,77 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước duy trì 160,7 triệu đồng/lượng

Trước đó, giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 27/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 157,7 triệu đồng/lượng; giá bán 160,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 28 5 vang trong nuoc va the gioi dong loat lao doc hinh anh 1
Giá vàng mua vào - bán ra ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch 27/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng không có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá phiên sáng và cuối phiên 7/5.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá nhẫn tròn trơn 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 27/5, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua và bán so với thời điểm mở cửa.

Giá vàng thế giới giảm sâu và mất mốc 4.500 USD/oz khi mở phiên giao dịch ngày 27/5 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.438,6 USD/oz, giảm 76 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/5: 1 USD = 26.393 VND, giá vàng thế giới tương đương 141,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,6 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 8/5.

USD và giá dầu biến động khiến giá vàng giảm

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi đồng bạc xanh mạnh lên và giá dầu biến động trở lại, làm lu mờ tác động hỗ trợ từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết, sự bất ổn đã kích hoạt sự tăng giá dầu, làm gia tăng nỗi lo lạm phát và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tạo ra trở ngại cho vàng - tài sản không sinh lời.

Theo giới phân tích, tác động đối với vàng hiện ở trạng thái đan xen. Một mặt, căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá dầu tăng trở lại có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất cao và hỗ trợ đồng USD.

Dù giá vàng đang chững lại do lo ngại lạm phát gia tăng làm suy giảm sự quan tâm của giới đầu tư, diễn biến hiện tại chưa làm giảm nhu cầu mạnh mẽ đối với kim loại quý. The Royal Mint cho biết, nhu cầu mua vàng đạt mức kỷ lục trong giai đoạn đầu năm tài chính 2025/2026. Tính chung cả năm tài chính 2025/2026, số lượng khách hàng mua và bán vàng thỏi thông qua nền tảng royalmint.com đã tăng 49%.

gia_vang3.jpg

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư có nên “bắt đáy”?

VOV.VN - Sau hai tuần giảm liên tiếp, thị trường vàng bước vào giai đoạn nhạy cảm khi lực bán gia tăng và các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Trong bối cảnh đó, câu hỏi giá vàng tuần tới tăng hay giảm, có nên “bắt đáy” tiếp tục là mối quan tâm lớn của nhà đầu tư.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tag: giá vàng hôm nay cập nhật giá vàng giá vàng ngày 27/5 giá vàng trong nước thị trường vàng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 27/5, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 14 USD/oz còn 4.514,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/5: Vàng trong nước giảm 800.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 27/5, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 157,7 - 160,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 14 USD/oz còn 4.514,2 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 26/5, vàng trong nước và thế giới cùng giảm. SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới là 4.530,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/5: Vàng trong nước giảm 500.000 đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 26/5, vàng trong nước và thế giới cùng giảm. SJC và DOJI cùng niêm yết ở mức 158,5 - 161,5 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới là 4.530,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng trong nước có giá 159- 162 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng trong nước có giá 159- 162 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 25/5 tại SJC đang niêm yết 159- 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.570,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng trong nước có giá 159- 162 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng trong nước có giá 159- 162 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch 25/5 tại SJC đang niêm yết 159- 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.570,8 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/5: Giá vàng SJC giữ ở mức 161,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 24/5: Giá vàng SJC giữ ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 18,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 24/5: Giá vàng SJC giữ ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/5: Giá vàng SJC giữ ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng SJC ổn định ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá bán vàng SJC hiện cao hơn 18,21 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 23/5, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 23/5, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá