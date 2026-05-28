Giá vàng hôm nay 28/5: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch sáng 28/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 156 triệu đồng/lượng; giá bán 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giá bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/5. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 28/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội đảo chiều giảm so với chốt phiên liền trước. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 155,8 – 158,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều 27/5.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 156 – 159 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối giờ chiều 27/5.

Đầu giờ sáng 28/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục giảm sâu. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.410 USD/oz, giảm 28,6 USD/oz so với cuối giờ chiều 27/5.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/5: 1 USD = 26.393 VND, giá vàng thế giới tương đương 140,23 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,77 triệu đồng/lượng ở cùng thời điểm.

Giá vàng trong nước duy trì 160,7 triệu đồng/lượng

Trước đó, giá vàng hôm nay cuối phiên giao dịch ngày 27/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 157,7 triệu đồng/lượng; giá bán 160,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng mua vào - bán ra ở mức 157,7 – 160,7 triệu đồng/lượng

Cuối phiên giao dịch 27/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng không có thay đổi so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 157,2 – 160,2 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá phiên sáng và cuối phiên 7/5.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào và bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá nhẫn tròn trơn 157,5 - 160,5 triệu đồng/lượng vào cuối phiên 27/5, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua và bán so với thời điểm mở cửa.

Giá vàng thế giới giảm sâu và mất mốc 4.500 USD/oz khi mở phiên giao dịch ngày 27/5 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.438,6 USD/oz, giảm 76 USD/oz so với cuối phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/5: 1 USD = 26.393 VND, giá vàng thế giới tương đương 141,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 19,6 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 8/5.

USD và giá dầu biến động khiến giá vàng giảm

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi đồng bạc xanh mạnh lên và giá dầu biến động trở lại, làm lu mờ tác động hỗ trợ từ việc lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Nhà phân tích Ricardo Evangelista của ActivTrades cho biết, sự bất ổn đã kích hoạt sự tăng giá dầu, làm gia tăng nỗi lo lạm phát và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), tạo ra trở ngại cho vàng - tài sản không sinh lời.

Theo giới phân tích, tác động đối với vàng hiện ở trạng thái đan xen. Một mặt, căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Mặt khác, giá dầu tăng trở lại có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất cao và hỗ trợ đồng USD.

Dù giá vàng đang chững lại do lo ngại lạm phát gia tăng làm suy giảm sự quan tâm của giới đầu tư, diễn biến hiện tại chưa làm giảm nhu cầu mạnh mẽ đối với kim loại quý. The Royal Mint cho biết, nhu cầu mua vàng đạt mức kỷ lục trong giai đoạn đầu năm tài chính 2025/2026. Tính chung cả năm tài chính 2025/2026, số lượng khách hàng mua và bán vàng thỏi thông qua nền tảng royalmint.com đã tăng 49%.