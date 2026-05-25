中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư có nên “bắt đáy”?

Thứ Hai, 05:30, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hai tuần giảm liên tiếp, thị trường vàng bước vào giai đoạn nhạy cảm khi lực bán gia tăng và các yếu tố hỗ trợ chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng. Trong bối cảnh đó, câu hỏi giá vàng tuần tới tăng hay giảm, có nên “bắt đáy” tiếp tục là mối quan tâm lớn của nhà đầu tư.

Giá vàng tiếp tục lao dốc, người mua lỗ nặng

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch từ 18/5 đến 24/5 với diễn biến tiêu cực khi giá tiếp tục giảm mạnh. Chiều 24/5, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng đi xuống, phản ánh xu hướng điều chỉnh rõ nét sau giai đoạn tăng nóng.

Đáng chú ý, mức lỗ thực tế của nhà đầu tư còn lớn hơn nhiều so với mức giảm niêm yết. Với chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức cao, chỉ sau một tuần, người mua vàng đã lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng. Nếu tính trong chưa đầy nửa tháng, khoản lỗ đã lên tới 9 triệu đồng/lượng, cho thấy rủi ro rất lớn đối với những nhà đầu tư tham gia thị trường ở vùng giá cao.

gia vang lao doc, nha dau tu co nen bat day hinh anh 1

So với đỉnh 191 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng. Đây là mức điều chỉnh giảm sâu, đảo chiều so với xu hướng tăng trước đó khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Sau một tuần, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 2,3 triệu đồng, xuống còn 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng niêm yết mức giá tương đương vàng miếng SJC, khiến biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục là yếu tố bất lợi cho nhà đầu tư cá nhân. Tính chung sau hai tuần, người mua vàng nhẫn đang chịu mức lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng.

gia vang lao doc, nha dau tu co nen bat day hinh anh 2

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang có xu hướng rút khỏi thị trường, trong khi lực cầu mới chưa đủ mạnh để tạo điểm tựa. Việc giá giảm liên tiếp hai tuần đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ rõ ràng.

Phố Wall dự báo giá vàng giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng có tuần giao dịch không mấy tích cực khi giảm 33,9 USD, xuống còn 4.508,5 USD/ounce. Có thời điểm, giá kim loại quý rơi về 4.492 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ trở lại trên mốc 4.500 USD. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng thế giới đi xuống.

Khảo sát của Kitco News cho thấy, phần lớn chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản tiêu cực trong tuần tới. Trong số 13 nhà phân tích tham gia khảo sát, hơn 60% dự báo giá sẽ giảm, chỉ 15% nhận định tăng, còn lại cho rằng thị trường đi ngang. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng trước các yếu tố vĩ mô đang gây áp lực lên vàng.

Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, giá vàng hiện vẫn dao động quanh vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce và chưa cho thấy tín hiệu bứt phá rõ ràng. Ông cho rằng để xác nhận xu hướng tăng trở lại, vàng cần vượt mốc 4.600 USD, trong khi rủi ro giảm vẫn có thể kéo giá về vùng 4.370 USD.

gia vang lao doc, nha dau tu co nen bat day hinh anh 3

Cùng quan điểm, Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International nhận định lạm phát cao khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trở nên xa vời. Thậm chí, thị trường đang bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trở lại, yếu tố thường gây áp lực trực tiếp lên giá vàng do làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, cũng dự báo vàng có thể giảm về vùng 4.370 - 4.400 USD/ounce trong tuần tới khi xu hướng trung hạn vẫn mang tính tiêu cực và các đỉnh giá đang thấp dần.

Tuy nhiên, không phải mọi nhận định đều bi quan. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng nhích tăng nhẹ. Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương vẫn duy trì xu hướng mua ròng vàng với khối lượng lớn, dự kiến khoảng 800 tấn trong năm nay, tương đương năm trước. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng trong dài hạn.

Ngoài ra, các biến số như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, lo ngại về nợ công Mỹ hay rủi ro liên quan đến chính sách tiền tệ vẫn có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn, tạo động lực tăng giá bất ngờ.

Với những yếu tố hiện tại, xu hướng chủ đạo của giá vàng tuần tới được dự báo là giảm hoặc đi ngang với biên độ hẹp. Áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD mạnh vẫn là lực cản lớn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ vững quan điểm lạc quan bất chấp giá vàng giảm. 18 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 56%, dự đoán  giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: có nên bắt đáy vàng lúc này giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu giá vàng trong nước giảm mạnh giá vàng thế giới tuần qua nhà đầu tư vàng lỗ bao nhiêu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 23/5, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/5: Giá bán vàng SJC giảm còn 161,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 23/5, giá vàng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư “đu đỉnh” có hoang mang, lo lắng?
Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư “đu đỉnh” có hoang mang, lo lắng?

VOV.VN - Giá vàng liên tục đảo chiều sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo tâm lý hoang mang của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Không ít người rơi vào cảnh “đu đỉnh”, thua lỗ khi thị trường quay đầu. Câu hỏi đặt ra, nên tiếp tục nắm giữ hay chấp nhận cắt lỗ trong bối cảnh rủi ro gia tăng?

Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư “đu đỉnh” có hoang mang, lo lắng?

Giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư “đu đỉnh” có hoang mang, lo lắng?

VOV.VN - Giá vàng liên tục đảo chiều sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo tâm lý hoang mang của nhiều nhà đầu tư cá nhân. Không ít người rơi vào cảnh “đu đỉnh”, thua lỗ khi thị trường quay đầu. Câu hỏi đặt ra, nên tiếp tục nắm giữ hay chấp nhận cắt lỗ trong bối cảnh rủi ro gia tăng?

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng trong nước 162,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng trong nước 162,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên ngày 22/5, giá vàng trong nước ổn định, SJC giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.526,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng trong nước 162,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 22/5: Vàng trong nước 162,4 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, mở phiên ngày 22/5, giá vàng trong nước ổn định, SJC giao dịch quanh mức 159,4 - 162,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.526,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (20/5), giá vàng SJC giảm giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.464,3 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (20/5), giá vàng SJC giảm giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 4.464,3 USD/oz.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng
Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư lỗ nặng, phố Wall quay lưng với vàng

VOV.VN - Giá vàng giảm mạnh sau giai đoạn tăng nóng, kéo theo hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh thua lỗ lớn. Những người mua ở vùng giá cao gần như không kịp phản ứng khi thị trường đảo chiều giảm mạnh.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá