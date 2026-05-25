Giá vàng lao dốc, nhà đầu tư có nên “bắt đáy”?

Giá vàng tiếp tục lao dốc, người mua lỗ nặng

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch từ 18/5 đến 24/5 với diễn biến tiêu cực khi giá tiếp tục giảm mạnh. Chiều 24/5, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Đây cũng là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng đi xuống, phản ánh xu hướng điều chỉnh rõ nét sau giai đoạn tăng nóng.

Đáng chú ý, mức lỗ thực tế của nhà đầu tư còn lớn hơn nhiều so với mức giảm niêm yết. Với chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức cao, chỉ sau một tuần, người mua vàng đã lỗ khoảng 5 triệu đồng/lượng. Nếu tính trong chưa đầy nửa tháng, khoản lỗ đã lên tới 9 triệu đồng/lượng, cho thấy rủi ro rất lớn đối với những nhà đầu tư tham gia thị trường ở vùng giá cao.

So với đỉnh 191 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tháng 3, giá vàng miếng hiện đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng. Đây là mức điều chỉnh giảm sâu, đảo chiều so với xu hướng tăng trước đó khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Sau một tuần, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 2,3 triệu đồng, xuống còn 158 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. Các doanh nghiệp khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng niêm yết mức giá tương đương vàng miếng SJC, khiến biên độ chênh lệch mua - bán tiếp tục là yếu tố bất lợi cho nhà đầu tư cá nhân. Tính chung sau hai tuần, người mua vàng nhẫn đang chịu mức lỗ khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ ngắn hạn đang có xu hướng rút khỏi thị trường, trong khi lực cầu mới chưa đủ mạnh để tạo điểm tựa. Việc giá giảm liên tiếp hai tuần đã làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ rõ ràng.

Phố Wall dự báo giá vàng giảm

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng có tuần giao dịch không mấy tích cực khi giảm 33,9 USD, xuống còn 4.508,5 USD/ounce. Có thời điểm, giá kim loại quý rơi về 4.492 USD/ounce trước khi phục hồi nhẹ trở lại trên mốc 4.500 USD. Đây là tuần thứ hai liên tiếp giá vàng thế giới đi xuống.

Khảo sát của Kitco News cho thấy, phần lớn chuyên gia Phố Wall nghiêng về kịch bản tiêu cực trong tuần tới. Trong số 13 nhà phân tích tham gia khảo sát, hơn 60% dự báo giá sẽ giảm, chỉ 15% nhận định tăng, còn lại cho rằng thị trường đi ngang. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng trước các yếu tố vĩ mô đang gây áp lực lên vàng.

Theo Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, giá vàng hiện vẫn dao động quanh vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce và chưa cho thấy tín hiệu bứt phá rõ ràng. Ông cho rằng để xác nhận xu hướng tăng trở lại, vàng cần vượt mốc 4.600 USD, trong khi rủi ro giảm vẫn có thể kéo giá về vùng 4.370 USD.

Cùng quan điểm, Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International nhận định lạm phát cao khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trở nên xa vời. Thậm chí, thị trường đang bắt đầu tính tới khả năng tăng lãi suất trở lại, yếu tố thường gây áp lực trực tiếp lên giá vàng do làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, cũng dự báo vàng có thể giảm về vùng 4.370 - 4.400 USD/ounce trong tuần tới khi xu hướng trung hạn vẫn mang tính tiêu cực và các đỉnh giá đang thấp dần.

Tuy nhiên, không phải mọi nhận định đều bi quan. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management cho rằng vàng nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp nhưng có xu hướng nhích tăng nhẹ. Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương vẫn duy trì xu hướng mua ròng vàng với khối lượng lớn, dự kiến khoảng 800 tấn trong năm nay, tương đương năm trước. Đây được xem là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng trong dài hạn.

Ngoài ra, các biến số như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, lo ngại về nợ công Mỹ hay rủi ro liên quan đến chính sách tiền tệ vẫn có thể kích hoạt nhu cầu trú ẩn, tạo động lực tăng giá bất ngờ.

Với những yếu tố hiện tại, xu hướng chủ đạo của giá vàng tuần tới được dự báo là giảm hoặc đi ngang với biên độ hẹp. Áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD mạnh vẫn là lực cản lớn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ vững quan điểm lạc quan bất chấp giá vàng giảm. 18 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 56%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.