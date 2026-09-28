Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC bán ra 143,4 triệu đồng/lượng

Vàng Ancarat ở mức 14,4 triệu đồng/chỉ

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,05 - 14,4 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 130.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,62 - 5,76 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 60.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, giao dịch sáng 28/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 140,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch ngày 27/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 28/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng, cùng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cùng cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng thế giới giảm

Sáng 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm, giao dịch quanh mức 4.213,9 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/9: 1 USD = 26.170 VND, sau khi cộng them các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 132,86 triệu đồng/lượng, thấp hơn 10,54 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 27/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá không đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ổn định.

Chiều ngày 27/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 27/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.284,99 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,10 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC.

Triển vọng giá vàng tuần tới

Giá vàng vừa trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những lo ngại liên quan đến lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới chuyên gia đang thận trọng hơn với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Trong 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 5 người, tương đương 36%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 4 chuyên gia, chiếm 29%, dự báo giá tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại, tương đương 36%, cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, tâm lý tích cực hơn. Trong 152 người tham gia khảo sát trực tuyến, 57% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 23% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Nhóm chuyên gia kỳ vọng giá vàng tăng cho rằng kim loại quý vẫn có những yếu tố hỗ trợ trong trung và dài hạn, trong đó có những bất ổn liên quan đến nợ công Mỹ. Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy sau đợt giảm mạnh có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng vàng cần thêm thời gian tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh. Theo quan điểm này, vùng 4.000 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và giá vàng có thể cần điều chỉnh thêm trước khi hình thành một xu hướng tăng mới.

Thị trường tuần tới sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là số liệu việc làm, hoạt động sản xuất và niềm tin tiêu dùng. Những thông tin này có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó tác động đến diễn biến giá vàng.