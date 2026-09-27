Giá vàng hôm nay 27/9: Giá vàng trong nước neo ở mức 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục ổn định

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 27/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 27/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 27/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.284,99 USD/oz. Giảm 8,11 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng ngày 27/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,10 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 26/9/2026.

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục biến động

Giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục biến động trong thời gian tới khi thị trường cùng lúc theo dõi chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến đồng USD và lợi suất trái phiếu, cũng như những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông.

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại công ty môi giới giao dịch trực tuyến đa tài sản VT Markets, cho rằng giới đầu tư đang đánh giá khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài sau quyết định lãi suất gần đây. Bên cạnh đó, biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tình hình Trung Đông tiếp tục tác động đến tâm lý thị trường.

Dữ liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ trong tháng 9/2026 tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh cũng tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng, qua đó đẩy giá cả tăng và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý tới.

Triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ đang là một trong những yếu tố chính chi phối giá vàng. Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng giảm khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát lạm phát.

Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, một tài sản không sinh lãi, khi nhà đầu tư có thêm lựa chọn từ các tài sản mang lại lợi suất.

Đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm sức ép đối với kim loại quý. Khi đồng bạc xanh tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó có thể làm giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Các tín hiệu cứng rắn từ một số quan chức Fed tiếp tục củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thận trọng. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đều cho rằng chính sách tiền tệ có thể cần được duy trì ở mức đủ chặt để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh nhu cầu vẫn cao và giá năng lượng tăng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông tiếp tục được giới đầu tư theo dõi sát. Bất kỳ biến động nào trên thị trường năng lượng cũng có thể tác động đến kỳ vọng lạm phát, từ đó ảnh hưởng đến cách thị trường đánh giá đường đi của lãi suất Mỹ.

Trong bối cảnh này, giá vàng có thể tiếp tục chịu tác động đan xen giữa lực hỗ trợ từ những bất ổn địa chính trị và sức ép từ triển vọng lãi suất cao.

Các nhà đầu tư vì vậy sẽ tiếp tục theo dõi những tín hiệu mới từ Fed, diễn biến của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, cùng tình hình tại Trung Đông để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng.

Giá vàng hôm nay ổn định quanh mốc 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào cuối ngày 26/9 ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ổn định quanh mốc 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 26/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 – 143,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.284,99 USD/oz. Giảm 8,11 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cuối ngày 26/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,10 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 26/9/2026.

Giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức 4.200 USD/ounce

Ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại công ty môi giới giao dịch trực tuyến đa tài sản VT Markets, cho rằng các nhà đầu tư hiện nhận định Fed sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài sau đợt tăng lãi suất tuần trước, những biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc, cũng như các diễn biến tại Trung Đông liên quan đến rủi ro nguồn cung dầu và năng lượng.

Dữ liệu công bố ngày 23/9 cho thấy hoạt động kinh tế tại Mỹ đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn 5 năm vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, nhu cầu lớn đã gây áp lực lên chuỗi cung ứng và đẩy giá cả leo thang.

Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế tại Intesa Sanpaolo, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh mức trung bình 4.200 USD/ounce trong vài quý tới.

Ảnh minh họa: TTXVN

Sức ép đối với vàng quốc tế hiện đến từ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Reuters cho biết, giá vàng giảm trong phiên gần nhất khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, duy trì lãi suất cao lâu hơn nhằm kiểm soát lạm phát. Đồng USD mạnh lên cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Các tín hiệu chính sách tiền tệ cứng rắn từ quan chức Fed đang trở thành lực cản đối với giá vàng. Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem và Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee đều được dẫn lại với quan điểm rằng chính sách tiền tệ có thể cần tiếp tục được thắt chặt để kiểm soát lạm phát trong bối cảnh nhu cầu vẫn cao và giá năng lượng tăng.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, diễn biến tại Trung Đông cũng tiếp tục được giới đầu tư theo dõi. Biến động giá năng lượng có thể tác động đến kỳ vọng lạm phát và từ đó ảnh hưởng tới đường đi của lãi suất. Đây là yếu tố khiến thị trường vàng quốc tế có thể tiếp tục xuất hiện những phiên biến động mạnh.