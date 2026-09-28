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Giá vàng hôm nay 28/9: Vàng SJC ổn định quanh mức 144,4 triệu đồng/lượng

Thứ Hai, 05:10, 28/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng trong nước chiều 28/9 tiếp tục ổn định, với vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra, trong khi thị trường thế giới vẫn chịu sức ép từ đồng USD và triển vọng lãi suất của Fed.

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 27/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,4 triệu đồng/lượng, giá không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá không đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng trong nước ổn định.

Chiều ngày 27/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, cuối ngày 27/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.284,99 USD/oz. 

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/9: 1 USD = 26.170 VND, giá vàng thế giới tương đương 135,10 triệu đồng/lượng, thấp hơn 9,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC.

Triển vọng giá vàng tuần tới

Giá vàng vừa trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed và những lo ngại liên quan đến lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới chuyên gia đang thận trọng hơn với triển vọng ngắn hạn của kim loại quý. Trong 14 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 5 người, tương đương 36%, dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Có 4 chuyên gia, chiếm 29%, dự báo giá tiếp tục giảm, trong khi 5 người còn lại, tương đương 36%, cho rằng vàng sẽ đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, tâm lý tích cực hơn. Trong 152 người tham gia khảo sát trực tuyến, 57% kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, 23% dự báo giảm và 20% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Nhóm chuyên gia kỳ vọng giá vàng tăng cho rằng kim loại quý vẫn có những yếu tố hỗ trợ trong trung và dài hạn, trong đó có những bất ổn liên quan đến nợ công Mỹ. Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy sau đợt giảm mạnh có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng vàng cần thêm thời gian tích lũy sau giai đoạn tăng mạnh. Theo quan điểm này, vùng 4.000 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng và giá vàng có thể cần điều chỉnh thêm trước khi hình thành một xu hướng tăng mới.

Thị trường tuần tới sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là số liệu việc làm, hoạt động sản xuất và niềm tin tiêu dùng. Những thông tin này có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, qua đó tác động đến diễn biến giá vàng.

PV/VOV.VN
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