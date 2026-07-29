Giá vàng hôm nay 29/7: Vàng trong nước giảm, bán ra 140,5 triệu đồng/lượng

Vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng

Phiên giao dịch sáng 29/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán. Trên thị trường, chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 28/7. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Sáng 29/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu cũng có điều chỉnh giảm so với chốt phiên giao dịch ngày 18/7.

Cụ thể, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136 – 140 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Vàng thế giới tăng nhẹ

Sáng 29/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng nhẹ, hiện đang ở mức 4.028,22 USD/oz, giảm 25 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/7: 1 USD = 26.530 VND, sau khi cộng them các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 128,76 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11,74 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Chốt phiên giao dịch cuối ngày 28/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 28/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.022,2 USD/oz, giảm 25 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/7: 1 USD = 26.525 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.