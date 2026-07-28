English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng trong nước giảm và thế giới cùng giảm

Thứ Ba, 05:00, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (28/7), giá vàng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco cũng giảm về mức 4.047,1 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 28/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137,5   – 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 28/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.047,1 USD/oz, giảm 47 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/7: 1 USD = 26.525 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC trong nước duy trì ổn định

Trước đó, chốt phiên giao dịch chiều 27/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 27/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 28 7 vang trong nuoc giam va the gioi cung giam hinh anh 1
Chiều 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội ổn định ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Phiên giao dịch chiều 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội ổn định.

Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Chiều 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, hiện ở mức 4.094,5 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank  ngày 27/7: 1 USD = 26.520 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí,  giá vàng thế giới tương đương 130,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,18 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 27/7.

PV/VOV.VN (tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng SJC trong nước tăng, giá mua vào ở ở mức 139 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ngay ở mức 4.106,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 27/7: Vàng SJC bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá vàng SJC trong nước tăng, giá mua vào ở ở mức 139 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao ngay ở mức 4.106,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (26/7), giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/7: Vàng SJC giao dịch quanh mốc 137,5-141,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay (26/7), giá vàng SJC trong nước không có biến động, giá mua vào ở ở mức 137,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 141,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước đi ngang
Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 25/7, SJC niêm yết ở mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.051,7USD/oz.

Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay 25/7: Vàng trong nước đi ngang

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 25/7, SJC niêm yết ở mức 135,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) đi ngang so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.051,7USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm còn 134 - 139 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm còn 134 - 139 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 24/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 43 USD/oz về 4.047,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm còn 134 - 139 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/7: Vàng SJC giảm còn 134 - 139 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 24/7, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 134 - 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 43 USD/oz về 4.047,4 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC bán ra giảm còn 142 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC bán ra giảm còn 142 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/7, vàng SJC tiếp đà giảm  so với phiên trước đó, hiện đang được niêm yết ở mức 136 – 142 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng nhẹ, hiện ở mức 4.119,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC bán ra giảm còn 142 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 23/7: Vàng SJC bán ra giảm còn 142 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/7, vàng SJC tiếp đà giảm  so với phiên trước đó, hiện đang được niêm yết ở mức 136 – 142 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng nhẹ, hiện ở mức 4.119,5 USD/oz.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá