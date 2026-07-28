Giá vàng hôm nay 28/7: Vàng trong nước giảm và thế giới cùng giảm

Giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 28/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 137,5 triệu đồng/lượng; giá bán là 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Đầu giờ sáng 28/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.047,1 USD/oz, giảm 47 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/7: 1 USD = 26.525 VND, giá vàng thế giới tương đương 129,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,2 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng SJC trong nước duy trì ổn định

Trước đó, chốt phiên giao dịch chiều 27/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 27/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn là 4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 4 triệu đồng/lượng.

Chiều 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội ổn định ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán)

Phiên giao dịch chiều 27/7, giá vàng nhẫn của 1 số thương hiệu tại Hà Nội ổn định.

Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức 138,5 – 142,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 140,2 – 144,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Chiều 27/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, hiện ở mức 4.094,5 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/7: 1 USD = 26.520 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 130,82 triệu đồng/lượng, thấp hơn 12,18 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 27/7.