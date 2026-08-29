Giá vàng hôm nay 29/8: SJC, DOJI giao dịch ở mức 147,2-150,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ổn định

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 29/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 147,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,2 triệu đồng/lượng, ônr định ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 147,2- 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 29/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,7 - 149,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 147,7 - 151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới thấp hơn 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC

Sáng 29/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco giao dịch ở mức 4.606,8 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 29/8: 1 USD = 26.270 VND, sau khi cộng các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 145,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới có thời điểm chịu áp lực điều chỉnh khi một số nhà đầu tư tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận sau chuỗi tăng mạnh đưa kim loại quý lên vùng cao nhất trong hơn 3 tháng. Thị trường khi đó tập trung sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, kỳ vọng tìm kiếm thêm manh mối về triển vọng lãi suất và định hướng kiểm soát lạm phát của Fed.

Theo giới phân tích, hoạt động bán ra chủ yếu đến từ các nhà giao dịch ngắn hạn sau khi giá vàng tăng nóng. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế phần nào bởi đồng USD suy yếu. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi giới đầu tư chờ đợi những thông điệp mới từ Fed để xác định xu hướng tiếp theo của giá vàng

Giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều

Giá vàng phiên giao dịch chiều 28/8 , Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 147,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,2 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 28/8, giá vàng thế giới thấp hơn 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 147,2- 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng ngày 28/8. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 28/8, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,7 – 149,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 28/8. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 147,7 – 151,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định ở cả 2 chiều.

Giá vàng thế giới quay đầu tăng

Chiều 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco quay đầu tăng, giao dịch ở mức 4.606,8 USD/oz.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 28/8: 1 USD = 26.270 VND, sau khi cộng các loại thuế phí, giá vàng thế giới tương đương 145,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 4,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi giá kim loại quý vừa leo lên mức cao nhất trong vòng hơn 3 tháng. Tâm điểm của thị trường hiện hướng tới bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, nơi giới đầu tư kỳ vọng nhận thêm tín hiệu về định hướng kiểm soát lạm phát và chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia cho rằng áp lực chốt lời nhẹ đang xuất hiện từ nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn trước bài phát biểu của ông Kevin Warsh tại Jackson Hole. Lực bán hiện vẫn được hạn chế nhờ chỉ số USD suy yếu, song thị trường nhìn chung đang trong trạng thái thận trọng và chờ đợi thông tin mới từ hội nghị Jackson Hole.