Giá vàng hôm nay 30/10: Vàng trong nước có giá 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch sáng 30/10, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,75 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,5 - 5,64 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 141,4 triệu đồng/lượng, giảm so với phiên chiều 29/10. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI sáng 30/10 niêm yết ở mức 138,4- 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng 30/10, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 136-140 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 4 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (30/10) - theo giờ Việt Nam, tại thị trường quốc tế giá vàng giảm 19,2 USD so với phiên giao dịch liền trước. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.008,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 30/10: 1 USD = 26.020 VND, giá vàng thế giới tương đương 125,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 15,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC bán ra 142,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 29/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 139,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 142,7 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC không có sự biến động ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139,7 – 142,7 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng 29/10. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 29/10 bán ra 142,7 triệu đồng/lượng

Chiều 29/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 135,2 – 139,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn tròn 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG được DOJI niêm yết ở mức 137,5 – 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định so với phiên giao dịch sáng 29/10.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm

Chiều 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở quanh mức 4.028 USD/oz, giảm so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank chiều 29/10: 1 USD = 26.020 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,27 triệu đồng/lượng, thấp hơn 16,43 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều ngày 29/10/2026.

Diễn biến này xảy ra sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,75-4% tại cuộc họp ngày 28-10 theo giờ Mỹ, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, quyết định giữ nguyên lãi suất chưa giúp vàng thoát áp lực bán. Fed đánh giá hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng mạnh, đồng thời cho biết lạm phát vẫn ở mức cao. Cơ quan này cần thêm dữ liệu để xác định định hướng chính sách tiền tệ phù hợp nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Thị trường vàng hiện đang ở giai đoạn giao dịch giằng co khi lập trường kiên quyết kiểm soát lạm phát của Fed tiếp tục tạo rào cản tâm lý lên kim loại quý trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định ở vùng đỉnh nhờ nhu cầu nắm giữ cao, khiến khoảng cách chênh lệch mua – bán ở nhiều thương hiệu tiếp tục nới rộng. Xu hướng ngắn hạn tiếp theo của giá vàng sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của giới đầu tư đối với dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, nhà đầu tư nên theo dõi sát các mốc kỹ thuật và dữ liệu vĩ mô sắp công bố để có quyết định giao dịch phù hợp.

Giá năng lượng neo cao làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.