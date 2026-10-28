Giá vàng hôm nay 28/10: Giá vàng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 13,78 - 14,13 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng 50.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,52 - 5,66 triệu đồng/set (chiều mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/set so với phiên giao dịch trước.

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên ngày 28/10 ở mức 140 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 143 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC tăng 1 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 140 – 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Đầu ngày 28/10, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 136 – 140 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 138,2 – 142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.048,91 USD/oz, tăng 35,41 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 28/10: 1 USD = 26.020 VND, giá vàng thế giới tương đương 126,93 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,07 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 28/10/2026.

Vàng miếng trong nước tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, trước phiên giao dịch 28/10, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 139 triệu đồng/lượng; giá bán 142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 27/10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước không có thay đổi với mặt hàng vàng nhẫn

Kết thúc phiên giao dịch 27/10, giá vàng nhẫn tại Hà Nội giữ ổn định sau khi đã tăng ở một số thương hiệu vào đầu buổi sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 135 - 139 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua và bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 137,3 - 141,3 triệu đồng/lượng, không đổi giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, thị trường có vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 137 - 141 triệu đồng/lượng, giữ giá mua và giá bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới tăng khi mở phiên giao dịch 27/10 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.013,5 USD/oz, tăng 2 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 27/10: 1 USD = 26.020 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 125,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 16,2 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 27/10.

Hai yếu tố tác động đến giá vàng

Thị trường vàng thế giới đang gặp bất lợi do những căng thẳng xoay quanh vấn đề eo biển Hormuz. Hoạt động trên thị trường nhà ở suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm không đủ khả năng lấn át những lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Fed hiện vẫn giữ im lặng trước cuộc họp chính sách sắp tới vào ngày 28/10. Trước thềm quyết định chính sách của Fed, giới giao dịch sẽ đặc biệt nhạy cảm với những dấu hiệu cho thấy tình hình việc làm đang xấu đi và những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát.

Các số liệu cho thấy, thị trường lao động và hoạt động kinh doanh suy yếu có thể làm giảm kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 12, qua đó hỗ trợ giá vàng thông qua việc kéo lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn, khiến đồng USD suy yếu. Ngược lại, nếu áp lực giá cả vẫn dai dẳng, những yếu tố bất lợi từ chính sách tiền tệ hiện hành đối với vàng sẽ càng được củng cố.

Các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng. Trong 7 tuần liên tiếp, giá vàng đều diễn biến theo mô hình tương tự. Áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá vàng vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.200 USD/oz.

Việc USD suy yếu trong hai phiên cuối tuần là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Đợt phục hồi của kim loại quý cũng diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm mạnh. Diễn biến này có thể phản ánh hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư, sau thời gian dòng vốn tập trung vào các doanh nghiệp lớn.